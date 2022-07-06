«Эверлэнд» и «билайн» запускают мотивационную школу для молодых людей с инвалидностью по зрению

Инклюзивный предпринимательский проект «Эверлэнд» при поддержке «билайна» запускает мотивационную летнюю школу для школьников и студентов с инвалидностью по зрению. Очные занятия будут проходить в московской штаб-квартире «билайна» с 8 по 29 июля.

Школа рассчитана как на молодых людей, родившихся со слепотой, так и на тех ребят, которые уже в подростковом возрасте столкнулись с потерей зрения и оказались в ситуации серьезных вызовов: необходимости перехода в соответствующие учебные заведения, изменения жизненных планов и практически полной потери ориентиров в выборе подходящей профессии.

Задача летней школы — провести для подростков базовую профориентацию с использованием возможностей цифровых технологий, благодаря которым список профессий для незрячих и слабовидящих специалистов заметно расширился. Важной составляющей программы станет развитие актуальных для самореализации навыков, прежде всего цифровой грамотности, а также самостоятельности, коммуникаций и расширения социального круга.

Обучающая программа школы поможет:





получить представление о востребованных профессиях настоящего и будущего, на которые стоит ориентироваться незрячему школьнику или студенту, и о шагах, которые необходимо предпринять, чтобы ее освоить;

освоить алгоритмы развития дополнительных навыков, прежде всего цифровой грамотности начать освоение цифровых и коммуникационных технологий, таких как программы экранного доступа – это специальный софт, озвучивающий все, что мы видим на экране компьютера\планшета\смартфона, использование специализированных приложений для разных жизненных ситуаций: определение предметов и маршрутов, чтение различной визуальной графики (этикетки товаров, инструкции лекарств) и так далее. Эти технологии качественно улучшают бытовые и рабочие процессы, когда остаточное зрение не позволяет воспринимать визуальную информацию;

расширить круг общения и социальные связи - познакомиться с новыми людьми, в том числе с преподавателями школы - мотивационными спикерами, молодыми взрослыми с полной или частичной потерей зрения, уже добившимися успехов в профессии.





Елена Мартынова, сооснователь Everland: «Молодые люди с инвалидностью по зрению — одна из самых уязвимых категорий. У них есть высокий интеллект, желание быть как все, развиваться, учиться. Но часто они сталкиваются с серьезными препятствиями. Вместе с тем большая часть этих преград преодолима при использовании цифровых инструментов, развитии коммуникационных навыков. Все эти аспекты мы будем подробно рассматривать в рамках школы».

Евгения Чистова, руководитель по устойчивому развитию «билайн»: «Летняя школа для подростков — важный этап большого совместного пути «билайн» и Everland по развитию инклюзивной образовательной среды, где важное место занимает профориентация. Очень верим, что опора на примеры успешных молодых людей с инвалидностью и открытое обсуждение сложных вопросов о принятии себя и ситуации поможет подросткам в профессиональном самоопределении, осознанию перспективности специализации в цифровых профессиях и, в итоге, конструирования образа позитивного будущего, где есть место и работе, и самореализации».

В будущем планируется проведение регулярных ежегодных летних школ, в том числе и в онлайн-формате, а также встреч, направленных на создание устойчивого комьюнити незрячих школьников и студентов с инвалидностью в стране.

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