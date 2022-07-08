Продюсерский центр Insight People выпустил социальный ролик ко Дню семьи, любви и верности

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, который в этом году указом президента утвержден государственным праздником. В честь праздника продюсерский центр Insight People выпустил социальный ролик о важности семьи в жизни человека и общества.

Insight People поддерживает традиционные ценности, создавая контент для их популяризации. Новый видеоролик c участием региональных резидентов агентства показывает трогательные истории отношений в пяти счастливых семьях. Яркие кадры сменяют друг друга, связывая одну семью с другой. В конце ролика все его участники обнимаются, олицетворяя силу духа и семейственность нашей страны.

«Любовь, забота и традиции играют важнейшую роль в формировании общества. Поэтому популяризация семейных ценностей среди молодежи через контент наших блогеров и Insight People в целом является одной из приоритетных задач. Социальные сети позволяют доносить фундаментально важные вещи до широкой аудитории, так как подписчики доверяет авторам контента и готовы за ними следовать», – объяснила генеральный директор Insight People Алина Зиннатуллина.

Ролик доступен по ссылке: https://vk.com/insightpeople?w=wall-204803887_1610

Ранее Insight People выпускал ролик о единстве в честь Дня народного единства, в котором приняли участие именитые резиденты агентства. Ко дню государственного флага вышел проект «Флаг – это мы», призванный показать менталитет современного русского человека.

Продюсерский центр Insight People занимается развитием блогерской сферы по всей России. С момента запуска весной 2021 года проект объединил более 1000 резидентов, среди которых такие известные артисты как DAVA, Анатолий Цой, Анна Хилькевич, Карина Кросс, Алина Акилова. В состав Insight People также входит музыкальный лейбл Insight Music. Региональные студии продюсерского центра успешно работают более чем в 50 городах России.