Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» разработал решение для безопасности корпоративных сетей

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» «С-терра сиэспи» разработал решение для организации контролируемого защищенного подключения удаленных пользователей к корпоративной сети. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Разработки компании активно используются в государственном и коммерческом секторе. Они ориентированы на организации, которым нужна защита конфиденциальной информации и персональных данных с применением VPN-технологий с российской сертифицированной криптографией. С момента получения статуса резидента особой экономической зоны столицы в конце 2021 г. компания инвестировала в разработки почти 140 млн руб. Она намерена обеспечить рынок современными решениями для построения информационной безопасности, новым программным обеспечением и оборудованием», – сказал Владислав Овчинский.

Новое решение компании для организации контролируемого защищенного подключения удаленных пользователей к корпоративной сети и реализации концепции контроля сетевого доступа разработано в сотрудничестве с компанией «ИТ-экспертиза». Также «С-терра сиэспи» предлагает виртуальные шлюзы с любым количеством туннелей, обеспечивающие защиту и фильтрацию трафика как подсетей, проходящих через него, так и трафика самого шлюза безопасности. Еще одна новинка – миниатюрный криптошлюз для защиты трафика небольших сетей или индивидуальных устройств, в том числе банкоматов, IP-камер и мобильных устройств.

«Площадки ОЭЗ «Технополис “Москва”» дают компаниям возможность сконцентрироваться на производстве качественного и востребованного продукта. Организационные вопросы и контроль за удобством инфраструктуры и логистики особая экономическая зона берет на себя. Сегодня в «С-терра сиэспи» трудится около 150 сотрудников. Производство компании рассчитано на выпуск более 15 тыс. единиц продукции в год», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

На данный момент в кластер предприятий информационно-коммуникационных технологий ОЭЗ «Технополис “Москва”» входят 13 компаний. Они занимают более 35 тыс. квадратных метров на площадках особой экономической зоны. Всего в этой отрасли работают почти 900 специалистов.