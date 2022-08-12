«Мегафон» запустил LTE рядом с одним из крупнейших равнинных водопадов Европы

«Мегафон» предоставил доступ к услугам 4G для 40 тысяч гостей, ежегодно посещающих туристическую жемчужину Республики Карелии, – водопад Кивач. Теперь абоненты компании могут в моменте делиться в сети красотой местной природы на скорости до 70 Мбит/с.

Чтобы обеспечить туристов надежной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом, «Мегафон» развернул сеть в диапазоне LTE1800 вблизи водопада. Построенная инфраструктура охватила качественными услугами связи не только территорию рядом с водным каскадом, но и популярные близлежащие объекты в природном заповеднике «Кивач» – дендрарий и музей природы. Сейчас высокие скорости передачи данных и стабильное покрытие сети позволяют посетителям пользоваться VoLTE – одновременно разговаривать по телефону и серфить в интернете.

«Карелия – очень гостеприимная республика. Ежегодно регион принимает более 800 тысяч туристов со всех уголков России: от Камчатки до Калининграда. Обеспечить связью важные экскурсионные объекты – одна из наших приоритетных задач. Мы активно работаем над расширением сети в удаленных от городской черты туристических локациях, чтобы путешественники чувствовали себя у нас в гостях также комфортно, как дома, и имели стабильный доступ к современным цифровым услугам в любой точке Карелии», – отметил Роман Куликов, директор «Мегафона» в Республике Карелии.

По данным «Мегафона», в июле 2022 г. туристический поток в республику вырос на 18% относительно того же периода в прошлом году. Аналитика показывает, что в среднем каждый гость Карелии на общение с близкими, веб-карты по достопримечательностям и другие цифровые сервисы расходует более 1000 МБ трафика за поездку. Такого объема данных хватит, чтобы в путешествии на протяжении недели круглосуточно пользоваться онлайн-навигатором на одном гаджете.

Работа оператора по улучшению качества связи не раз отмечалась независимым исследованием международной компании Ookla. В этом году лидерство «Мегафона» по скорости мобильного интернета подтверждено и в Петрозаводске. Во II квартале 2022 г. оператор увеличил медианную скорость скачивания в регионе на 18% – до 32,64 Мбит/с по сравнению со II кварталом прошлого года. «Мегафон» продемонстрировал лучший показатель по результатам около 3 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в городе.