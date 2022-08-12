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«Яндекс карты» предупредят водителей о белых светофорах

В «Яндекс картах» и «Навигаторе» появились голосовые предупреждения о светофорах с белым человечком, разрешающих одновременно двигаться пешеходам и поворачивающим водителям. Подсказки напомнят водителям о правилах проезда на таких перекрестках и помогут сделать их безопаснее.

Сейчас белыми светофорами уже оборудовано более 150 московских перекрёстков. При приближении к любому из них водитель услышит умную подсказку от «Алисы», например: «Будьте внимательны, пешеходы могут переходить дорогу, когда горит белая стрелка».

Так водитель не только будет предупреждён о сложном светофоре, но и быстрее вспомнит, как его проехать.

«Яндекс карты» помогают ориентироваться в городе и отвечают на повседневные вопросы пешеходов и водителей. Для последних «Карты» показывают маршруты с учётом пробок. А также подсказывают, когда перестроиться или повернуть, предупреждают о камерах и дорожных событиях.

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