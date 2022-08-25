МТС улучшила связь для покупателей торгового центра «Высокая гора» к новому школьному сезону

МТС улучшила связь на территории ТРК «Высокая гора» – основного торгового комплекса в центре Высокогорского района. Установленное здесь оборудование обеспечивает внутреннее покрытие торговых зон, мест пребывания и отдыха посетителей общей площадью около 8000 кв. м. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая цифровая инфраструктура МТС внутри торгового комплекса поможет высокогорцам оставаться на связи во время шопинга и развлечений. Быстро открыть приложение банка для оплаты через СБП; сравнить стоимость понравившегося товара с ценой на сайте магазина; отвлечь ребенка мультфильмом или игрой на смартфоне во время примерки вещей и обсуждения с близкими по видеосвязи; смотреть ролики в ожидании заказа в кафе или слушать музыку и аудиокниги в фитнес-зале.

«В последние недели августа в торговых центрах особенно много посетителей – родители готовят детей к школе. Установленное внутри высокогорского торгового комплекса дополнительное оборудование МТС поможет сделать шопинг комфортнее. Раньше связь здесь обеспечивали только внешние базовые станции, сигнал от которых мог не проникать через железобетонные элементы, стекла и толстые стены здания. Теперь связь у покупателей и арендаторов центра станет надежнее, интернет – быстрее», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Ранее МТС улучшила связь на территории торговых центров «Сити молл» в Нижнекамске, «Порт» и «Моки» в Казани, «Торговый квартал» в Набережных Челнах.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.