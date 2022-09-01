МТС разогнала мобильный интернет в малых населенных пунктах Вологодской области

МТС сообщила об усилении сети и расширении покрытия высокоскоростного интернета в малых населенных пунктах Вологодской области. Мобильный интернет МТС на скорости до 50 Мбит/с впервые стал доступен в деревнях Ида Бабушкинского района и Великий Двор Тотемского района. Также в результате модернизации оборудования в два раза выросла скорость мобильного интернета еще в семи населенных пунктах Вологодской области, в самом маленьком из которых проживает всего 12 человек.

Высокоскоростной интернет МТС пришел на берега реки Печеньга, что в переводе значит «сосновая река». Жителям поселка Великий Двор Тотемского района стали доступны все современные цифровые сервисы на больших скоростях: госуслуги, отслеживание почтовых отправлений, звонки по видеосвязи, просмотр кино в хорошем качестве.

Благодаря установке нового телеком-оборудования МТС смогут оставаться на связи рабочие, приезжающие на лесозаготовки в «сердце» северных лесов – деревню Ида. У сезонных работников и местных жителей появилась возможность пользоваться быстрым мобильным интернетом, смотреть кино, сериалы и спортивные программы в онлайн-кинотеатрах, общаться по видеосвязи в мессенджерах и социальных сетях.

Также в результате модернизации оборудования 4G-интернет МТС стал доступен в малых населенных пунктах Вологодской области – в деревне Домшино Шекснинского района, Воробьево Сокольского района, Фоминское Тотемского района, Великий Двор Бабушкинского района, Завражье Никольского района, а также в поселках Новокемский Вашкинского и Сусоловка Великоустюгского районов. Теперь почти 3 тыс. жителей этих населенных пунктов могут в полном объеме использовать все преимущества высокоскоростного интернета, работать или учиться удаленно, загружать или скачивать «тяжелый» контент из сети.

«Высокоскоростной интернет уже давно стал базовой необходимостью для комфортной жизни. Особенно актуально находиться на связи жителям малых населенных пунктов с затрудненной транспортной доступностью. Мобильная связь и интернет – это возможность узнать актуальную информацию по любым вопросам, дистанционно обратиться в государственные организации, оставаться на связи с родными и друзьями. В этом году мы модернизировали оборудование в ряде малых населенных пунктов Череповецкого, Шекснинского и Великоустюгского районов и продолжаем работать над тем, чтобы связь МТС была доступна всем жителям Вологодской области», – сказал Владимир Шевердин, директор МТС в Вологодской области.