Клиенты Tele2 могут обменять минуты на занятия спортом

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил новое предложение для занятий фитнесом. Сервис позволяет абонентам компании посещать популярные спортивные клубы и студии в обмен на минуты. Проект запущен для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Философия продуктовой линейки Tele2 подразумевает создание сервисов, которые решают большинство задач современного человека. Список предложений оператора пополнился еще одним таким цифровым продуктом – «Обменом минут на фитнес». Абоненты Tele2 теперь могут израсходовать накопленные минуты на скидку в фитнес-клубах агрегатора Gymmy.

Новое предложение оператора удобно тем, что каждый раз клиенты Tele2 могут выбирать между фитнес-центрами и спортивными залами. Они не приобретают постоянный абонемент и не привязываются к одному клубу. При выборе подходящей фитнес-студии любители спорта ориентируются на разные критерии: тренировки в расписании, наличие бассейна или удобной парковки.

В рамках акции абоненты Tele2 меняют свободные минуты на промокод в мобильном приложении или на сайте оператора. Например, клиент может обменять 100 минут на скидку 100 руб. для посещения тренировок, доступных в фитнес-шеринге Gymmy. В зависимости от спортивного клуба этой скидки хватит на 10–30 минут. Скидки можно суммировать. В период проведения акции клиент может обменять на фитнес до 500 минут.

Новое предложение стало очередным шагом Tele2 в развитии сервисов управления минутами. Клиенты оператора свободны выбирать, как распорядиться остатками трафика. Они могут обменять минуты на фильмы, кофе, скидку на смартфон Xiaomi, трафик в соцсетях и стриминговых сервисах, а теперь и на спортивные тренировки.

Новая услуга Tele2 «Обмен минут на фитнес» доступна жителям Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Они могут выбирать тренировки в более чем 160 спортивных клубах и студиях, которые являются партнерами фитнес-шеринга Gymmy.

Первый совместный проект Tele2 и Gymmy действует до 22 ноября 2022 г. Промокод необходимо активировать до 31 декабря 2022 г. Количество промокодов ограничено.

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Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 г. Сегодня компания оказывает услуги в 69 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2021 года абонентская база компании составила 47,5 млн пользователей (с учетом MVNO «Ростелекома»).