МТС запустила новые базовые станции в Калининградской области

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о расширила и усилила покрытие сети в пяти районах Калининградской области. Об этом CNews сообщили представители МТС. Мобильным интернетом МТС на скорости до 70 Мбит/с теперь обеспечены жители еще 12 населенных пунктов, а также популярные туристические объекты региона.

Благодаря запуску новых базовых станций и модернизации оборудования теперь для 13000 жителей населенных пунктов в Багратиновском, Гурьевском, Ладушкинском, Полесском и Славском районах области стали доступны современные цифровые сервисы на высоких скоростях.

В зону покрытия высокоскоростного интернета МТС теперь входят такие исторические объекты, привлекающие туристов со всей России, как кирха Тарау и краеведческий музей в поселке Владимирово, старинный прусский замок Тевтонского ордена в поселке Низовье – замок Вальдау и одноименный музей, замок Бранденбург в поселке Ушаково, выступающий площадкой для международного фестиваля классической музыки «Кантата», исторических реконструкций, разнообразных ярмарок и фестивалей.

Абоненты МТС, местные жители и туристы, могут звонить близким и друзьям по видеосвязи, заказывать такси через приложения, загружать фотографии в соцсети, читать новости в интернете и общаться в мессенджерах.

«Оставаться на связи с родными и друзьями и не переживать из-за скорости интернета сейчас особенно важно. А старинные кирхи, замки, базы отдыха, уникальный природный ландшафт и морское побережье привлекают гостей из разных областей России и пользуются популярностью у внутренних туристов – жителей региона. Туристические объекты и природные красоты нередко попадают в объективы фотокамер, снимками делятся в мессенджерах и соцсетях. Теперь выгружать живописный контент в интернет стало проще – модернизация оборудования проведена на большей части базовых станций по всей Калининградской области, работы по улучшению качества связи продолжаются», – прокомментировала Анна Хлевтова, директор МТС в Калининградской области.