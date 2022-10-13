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«билайн» расширил число сфер, для которых создает продукты на основе ИИ

Компания «билайн» за последний год на 50% увеличила количество областей, для которых она разрабатывает решения на основе искусственного интеллекта (ИИ) — теперь это более 14 отраслей экономики и госсектора.

Первыми продуктами на основе ИИ, которые компания вывела на рынок, были скоринг и верификация, а также решения на базе геоаналитики. За последние годы продуктовый портфель «билайна» пополнили решения для медицины, ритейла, антифрода и безопасности на предприятиях, развития транспортной инфраструктуры и туризма в регионах, банковского сектора, страховых компаний. Также «билайн» развивает некоммерческий проект «билайн.поиск», призванный помогать отряду «ЛизаАлерт» в обнаружении пропавших людей.

«Всего в портфеле компании более 20 продуктов на основе искусственного интеллекта и больших данных. За последний год количество таких направлений выросло на 50%», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, «билайн» создал специальную платформу, на которой размещена информация с решениями компании на основе ИИ и больших данных. На платформе есть информация о продуктах в области видео-, аудио- и геоаналитики, оценки финансовых рисков, мобильных опросов. В ближайшее время планируется добавить решения в области речевой и текстовой аналитики, отдельно будут описаны решения для транспорта, скоринг для страховых и лизинговых компаний и другие.

Директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «билайна» Константин Романов сообщил, что список отраслей, для которых «билайн» создает решения на основе ИИ, будет расширяться. «Развитие ИИ в России является стратегической задачей, которая позволяет обеспечивать технологический суверенитет нашей страны. Мы уже не первый год занимаемся разработкой решений на основе ИИ, в нашем портфеле есть продукты в области медицины, промышленности, транспорта, банковского сектора и так далее. Планируем расширять этот перечень, а создание профильного сайта, где описаны наши возможности, позволит потенциальным клиентам более подробно ознакомиться с нашими продуктами», — сказал Романов.

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