Телемост с Антарктидой прошел на ВКС Vinteo

9 октября 2022 г. в Москве прошел телемост, соединивший парк «Зарядье» с антарктическими станциями «Восток» и «Прогресс». Для онлайн-общения с полярниками использовалась российская платформа видеоконференцсвязи (ВКС) Vinteo, сообщили CNews представители Vinteo.

Телемост соединил с Москвой сразу две антарктические станции – единственную российскую внутриконтинентальную станцию «Восток», расположенную рядом с Южным геомагнитным полюсом Земли («на полюсе холода»), и прибрежную станцию «Прогресс», находящуюся в менее суровых климатических условиях на восточном берегу залива Прюдс в оазисе Холмы Ларсеманн на Земле Принцессы Елизаветы. Очные участники видеовстречи из Москвы находились в «Лектории без границ» в Заповедном посольстве парка«Зарядье», а также велась прямая трансляция телемоста на интернет-площадках.

Расстояние между станциями составляет около 1 500 км, от Антарктиды до Москвы – около 16 000 км. На момент видеовстречи температура за бортом станции «Восток» была -60°C, станции «Прогресс» -8°C.

Для организации телемоста был задействован программный сервер видеоконференцсвязи Vinteo, находящийся в МГУ имени М.В. Ломоносова. При помощи этого профессионального решения ВКС российской разработки участники фестиваля в парке «Зарядье» поговорили с сотрудниками антарктических станций – в режиме реального времени, с высоким качеством видео и полным эффектом присутствия, буквально «на расстоянии вытянутой руки».

С сервера ВКС Vinteo велось две трансляции – публичная в интернет и закрытая – для сотрудников ААНИИ (Арктический и антарктический научно-исследовательский институт), организующих экспедиции. Также на сервере Vinteo осуществлялась запись мероприятия.

Еще одна особенность работы решения ВКС при организации телемоста – использование в Антарктиде спутникового канала связи, который всегда предполагает высокую типовую задержку изображения и звука. Для снижения возможных негативных последствий от использования спутниковой связи, на сервере Vinteo был выбран специальный алгоритм работы с аудио и видео (приоритизация аудио трафика перед видео), а также применялся протокол коррекции ошибок Forward Error Correction (FEC), снижающий величину потерь в канале связи до 10-15%.

Предпринятые шаги помогли провести онлайн-встречу без задержек видео и иных технологических сбоев.

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Vinteo – российский производитель программного обеспечения и оконечных устройств видеоконференцсвязи (ВКС) профессионального класса (telepresence), инжиниринговых услуг в области видео. Продукты Vinteo работают на базе международных стандартов ITU-T и протоколов H.323 и SIP, обеспечивают максимальную совместимость с решениями ВКС сторонних производителей.