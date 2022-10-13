«Мегафон» улучшил качество связи в селе Улах-Ан

«Мегафон» завершил стройку сети в селе Улах-Ан в Хангаласском районе республики, сообщили CNews представители «Мегафон». В результате более 800 жителей получили улучшенное качество голосовой связи, расширенное покрытие и увеличенные скорости 4G для комфортного использования любых цифровых сервисов.

«Мегафон» установил в селе оборудование связи четвертого поколения, ранее сельчанам была доступна только голосовая связь. Кроме того, расширилась зона покрытия сети и выросла надежность соединения. Теперь жителям поселения стали доступны звонки по технологии VoLTE для кристально чистого звука и мгновенного соединения, а также мобильный интернет 4G со средней скоростью до 50 Мбит/с. Благодаря этому сельчане смогут в полной мере использовать цифровые возможности своих гаджетов, общаться с родными, а при необходимости – оперативно связаться с экстренными службами.

В Улах-Ане на протяжении почти 5 месяцев в году температура опускается ниже -40 градусов. В таких реалиях интернет является одним из важных средств досуга и связи у жителей.

«Быстрая и надежная передача данных в удаленных населенных пунктах имеет особенную социальную значимость с точки зрения устранения "цифрового неравенства", – отмечает директор Якутского отделения "Мегафона" Мария Мамедова. – Несмотря на большие расстояния, отсутствие качественных дорог, а зачастую и электроснабжения, мы продолжаем работу по обеспечению таких территорий современными голосовыми сервисами и 4G. Благодаря проведенным работам в Улах-Ане в разы увеличились скорость, стабильность и качество мобильного интернета. Теперь сельчане наравне с жителями больших городов могут оформлять необходимые документы на госуслугах, следить за новостями, смотреть новые фильмы и сериалы и просто общаться с близкими, несмотря на расстояния».

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«Мегафон» – российский оператор цифровых возможностей. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.