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МТС запустила интерактивное ТВ для клиентов домашних сервисов в Новосибирске и Бердске

МТС сообщила о запуске в Новосибирске и Бердске интерактивного ТВ для клиентов домашних сервисов МТС. Благодаря IPTV (Internet Protocol Television) пользователи могут управлять эфиром, записывать телевизионный контент, а также экономить на мобильной связи и домашнем интернете.

В отличие от привычного цифрового телевидения, технология IPTV позволяет ставить трансляцию телеканалов на паузу, перематывать, записывать фильмы и передачи в память приставки и так далее. Приставка поддерживает FullHD- и -качество видео. Кроме того, её можно использовать как медиаплеер и игровую консоль. IPTV МТС даёт бесплатный доступ к расширенному ТВ-гиду, а также базовому пакету онлайн-кинотеатра Kion: это более 200 каналов, тысячи фильмов и сериалов, в том числе оригинального производства. Сервис также позволяет ограничивать доступ к нежелательным для детей каналам с помощью «Родительского контроля».

Жители Новосибирска и Бердска смогут сэкономить на услуге IPTV, подключив её в пакете с другими сервисами, входящими в семейную подписку «Мы МТС+500»: домашним интернетом на скорости до 500 Мбит/с и мобильной связью (минутами и гигабайтами можно делиться с членами своей группы).

«Масштабная модернизация фиксированной связи в Новосибирске и Бердске позволила охватить новой технологией интерактивного телевидения все районы города. Уверен, жители оценят возможность превратить любой телевизор в умный девайс даже при отсутствии функции Smart TV. Тем более, что новосибирцы, выбирающие IPTV, получают бонус не только в виде бесплатного первого месяца использования, но и в виде сокращения до 50% ежемесячных расходов на необходимые телеком-сервисы в «пакете» - по сравнению с оплатой каждой услуги в отдельности», – сказал директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Подключение IPTV бесплатно для действующих и новых абонентов фиксированного интернета МТС в Новосибирске. Для этого достаточно установить ТВ-приставку на базе Android и Wi-Fi-роутер. Интерактивная приставка подходит ко всем телевизорам, оборудованным HDMI-портом. После подключения в личном кабинете можно управлять подписками, контролировать расходы, подключать и отключать дополнительные опции. Проверить техническую возможность подключения по конкретному адресу можно на официальном сайте компании.

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