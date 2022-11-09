МТС разогнала интернет в туристических местах Кабардино-Балкарии

МТС завершила очередной этап строительства сети 4G в населенных пунктах и туристических объектах Кабардино-Балкарии. Благодаря проведенным работам в два раза выросла скорость интернета на склонах горы Эльбрус, в туристическом поселке Терскол и на живописной автотрассе, ведущей в Приэльбрусье. Теперь туристы могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом как по пути в курортную зону, так и на удаленных высокогорных локациях при восхождении на самую высокую гору Европы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Модернизация сети затронула излюбленные туристические локации у подножья горы Эльбрус – поселки Терскол и Азау, где останавливаются путешественники, а также село Верхний Баксан, через который проходит живописная автомобильная трасса, ведущая в Приэльбрусье. Кроме того, МТС установила дополнительное телеком-оборудование на станции канатной дороги «Кругозор» и верхней станции «Гара-Баши», которая является акклиматизационным пунктом для альпинистов и служит отправной точкой маршрутов на вершину Эльбруса. Именно здесь на высоте 3888 метров над уровнем моря ранее установлена самая высокогорная базовая станция МТС в России и Восточной Европе, которая позволила впервые обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом и мобильной связью верхние участки горнолыжных трасс и все тренировочные альпинистские маршруты от подножия до вершин Эльбруса.

В результате модернизации оборудования, расширения сетей и строительства новых базовых станций, средняя скорость мобильного интернета и объем трафика в Эльбрусском районе увеличились в два раза, в том числе и на всем протяжении популярной пешеходной экотропы «Чегетский поворот – Водопад Азау», которая проложена через красочный пихтовый и березовый лес вдоль берега реки Баксан.

«Кабардино-Балкария – очень гостеприимная республика, в которую ежегодно приезжают тысячи туристов со всей страны. Как показывает Big Data МТС, с начала года туристический поток в Кабардино-Балкарию увеличился более чем на 18% по сравнению с прошлым годом. Качественная инфраструктура связи очень важна для комфорта туристов, поскольку сложно переоценить влияние цифровых сервисов на нашу жизнь. Чтобы туристы чувствовали себя в большей безопасности, мы обеспечили поисково-спасательные подразделения республики умными трекерами, которые помогут путешественникам оставаться на связи со спасателями во время восхождения на Эльбрус. Очень рад, что связь и технологии МТС помогают тем, кто отдыхает, занимается спортом или совершает восхождение на Эльбрус, оставаться на связи с внешним миром, и при необходимости, со службами спасения, даже в непростых горноклиматических условиях», — отметил директор МТС в Кабардино-Балкарии Эльдар Залиханов.

В сентябре 2022 г. МТС в рамках социальной программы обеспечила поисково-спасательные подразделения в Кабардино-Балкарии пятьюдесятью GPS-трекерами, которые автоматически сообщат спасателям о нештатной ситуации, например, если турист отклонился от заданного маршрута, длительное время находится без движения или нажал на устройстве кнопку SOS. Перед отправлением на маршрут туристической группы специалист поисково-спасательного подразделения прописывает заданный маршрут в цифровом сервисе. В случае отклонения от заданных координат или изменения скорости на «базу» приходит уведомление, а у ответственного сотрудника есть возможность связаться с туристом или руководителем туристической группы через умный трекер и выяснить причину нештатной ситуации.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.