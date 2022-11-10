Голосовой робот МТТ примет звонок пациентов из Сарова

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал цифрового помощника для колл-центра многопрофильного лечебно-профилактического учреждения города Сарова – Клинической больницы №50 ФМБА России.

Вызывать врача на дом стало удобнее, не нужно ждать ответа оператора, звонок бесплатный, и линия никогда не бывает занята. Для оперативной связи был выделен отдельный номер, на звонок отвечает голосовой ассистент и передает информацию о состоянии больного оператору.

Цифровой помощник настроен таким образом, чтобы при обращении собрать максимально полную информацию о состоянии пациента и передать ее врачу. Звонок записывается и в случае необходимости уточнения данных может быть прослушан оператором. Такой цифровой помощник может одновременно принять более 100 звонков, в то время как оператор за это время работает только с одним пациентом.

В настоящий момент более 30% пациентов пользуются именно этим способом вызова врача. В перспективе – довести этот показатель до 80-90%.

«Наша компания предоставляет много инновационных технологических услуг медицинским учреждениям, как частным клиникам, так и крупным государственным комплексам, у нас много примеров успешных совместных решений, – сказал руководитель проектного офиса МТТ Дмитрий Гордиенко. – В работе с Клинической больницей №50 города Саров наши специалисты подключили и настроили цифрового помощника так, чтобы снизить нагрузку на операторов, ликвидировать очередь на линии. Его эффективность наглядна для медперсонала, а общение и вопросы – понятны пациентам».

«Вместе с командой МТТ больница работает над расширением возможностей голосового робота. Мы интегрировали помощника в нашу CRM, и благодаря выгрузке отчетов по обработанным звонкам, прозрачной аналитике мы видим результативность работы цифрового помощника – он существенно ускорил процесс подачи заявки для пациента, избавив его от ожидания ответа на звонок, а также снял нагрузку с операторов колл-центра, освободив их для принятия других запросов пациентов», – сказала заведующая поликлиникой №1 Марина Румянцева.

Цифровой ассистент для больницы собран на платформе VoiceBoх от МТТ. Интерфейс платформы прост и интуитивно понятен. Работать в нем может любой специалист без навыков программирования, отмечают в МТТ. Его можно настроить под индивидуальные запросы компании, это могут быть входящие и исходящие вызовы, распознавание и синтез речи, интерактивное меню, логическая обработка, переадресация, интеграция с внешней базой данных и многое другое.