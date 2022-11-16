«Мегафон» разгоняет спальники Калининграда

«Мегафон» построил телекоммуникационную инфраструктуру в динамично развивающемся микрорайоне Новая Сельма. Он входит в состав самого крупного по численности населения района Калининграда – Ленинградского. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета в смартфонах клиентов компании увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Новое оборудование работает в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, обеспечивая увеличенную дальность радиопокрытия и высокие скорости передачи данных. Теперь абонентам компании доступны преимущества не только быстрого интернета, но и высокое качество звонков в VoLTE (Voice over LTE). Технология позволяет пользоваться мобильным интернетом параллельно с разговором по смартфону. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом. По итогу исполнения работ более высокими скоростями LTE стали покрыты не только жилые массивы, но и важные социальные объекты, расположенные в периметре микрорайона – школа и поликлиника.

«По мере ввода в эксплуатацию новых жилых объектов – увеличивается абонентский трафик на сети. С помощью инструментов Big Data мы постоянно мониторим загруженность каналов связи и выявляем места, требующие нашей включенности, в первую очередь. Чтобы абонентам не было тесно в густонаселенных кварталах, мы строим новые или модернизируем существующие базовые станции в перегруженных локациях для рационального перераспределения нагрузки. Новая Сельма тому пример – с начала года абонентский трафик в микрорайоне вырос почти в два раза. Чтобы тысячи жители с комфортом пользовались цифровыми ресурсами даже в часы максимальной нагрузки, мы установили дополнительную инфраструктуру LTE в микрорайоне», - отметил Сергей Лихобабин, директор «Мегафона» в Калининграде.

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«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,4 млн клиентов.