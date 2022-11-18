CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Высокоскоростной интернет МТС появился в селах Межениновка и Большое Протопопово

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о запуске новых базовых станций в Томском районе. В результате доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС получили около 2000 сельских жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила на территории сел Межениновка и Большое Протопопово новое оборудование, в результате чего скорость мобильного интернета в этих населенных пунктах теперь доходит до 100 Мбит/с. Благодаря этому жители сел могут комфортно общаться с близкими по видеосвязи, работать и учиться в удаленном формате, подавать заявления на Госуслугах и многое другое.

«В этом году мы поставили себе задачу обеспечить жителей пригорода Томска качественным мобильным интернетом. Например, к началу дачного сезона МТС запустила сеть 4G более чем в двадцати садоводствах Томского района, а также улучшила покрытие на берегу Оби – в Киреевске и Половинке. Осенью высокоскоростной доступ в сеть получили жители села Кафтанчиково, а теперь и жители Межениновки и Большого Протопопово. До конца года в наших планах обеспечить LTE-покрытие еще в нескольких малых населенных пунктах региона», – отметил технический директор филиала МТС в Томской области Вадим Санфиров.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» состоится 24 ноября

Власти готовятся к тому, что Россию отключат от зарубежных мобильных ОС

CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря

Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек

Убийственное северокорейское ПО обновилось для атак на поставщиков ИТ-услуг и телеком по всему миру

CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Планшет Digma Pro 1800F 4G Tiger: первый тест в России

Оборудуем квартиру российской техникой: только отечественные бренды

10 главных мифов об электромобилях

Показать еще

Наука

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири

Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет
Показать еще