CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Мобильная связь
|

В поселке Поляковский на севере Приамурья впервые появилась мобильная связь

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила голосовую связь и мобильный интернет в одной из самых отдаленных точек Амурской области – поселке Поляковский. Теперь более 250 жителей населенного пункта, расположенного в 670 километрах от областного центра, могут пользоваться необходимыми цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Поселок Поляковский находится в отдалении от основных транспортных магистралей в глубинке Зейского района Амурской области. Из-за особенностей расположения здесь ранее не было мобильной связи. Благодаря МТС жители Поляковского теперь могут общаться с родными, пользоваться госуслугами, узнавать последние новости через интернет и связываться с экстренными службами в случае необходимости.

«Наша компания поддерживает курс на запуск связи в самых отдаленных населенных пунктах Амурской области, потому что мы построили инфраструктуру для обеспечения проводным интернетом социально значимых объектов более чем в 100 селах. Также активизировалось промышленное освоение севера Приамурья – горнодобыча, строительство заводов, второй ветки БАМа и развитие приисков. Запуская на этих объектах связь, мы можем попутно подключать и малые населенные пункты, в которые из-за огромной отдаленности прокладывать оптику было бы экономически сложно. Сегодня таким образом мы можем обеспечивать связью поселки Зейского, Селемджинского и Тындинского районов. Связь в них важна не только для доступа к дистанционным сервисам, это часто единственная возможность учиться, работать, удаленно оформлять документы в период распутицы или паводков», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Запуск связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Амурской области МТС реализует в рамках программы софинансирования с Министерством цифрового развития региона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Билайн» продают его топ-менеджменту

Nokia и Ericsson больше не нужны. В России начнут собирать базовые станции на открытых технологиях

Мошенники ежемесячно воруют у россиян миллиарды. Защитные меры не работают, суммы украденного бьют рекорды

МТС предложила своим еврокредиторам перейти на расчеты в рублях

Конференция CNews «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» состоится 6 декабря

Назад в будущее: Сотовая связь на Украине деградирует до точечного покрытия

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

10 лучших TWS-наушников с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Бесполезные функции роботов-пылесосов: за что не стоит платить

Показать еще

Наука

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную

Впервые ДНК семьи неандертальцев найдена в Сибири
Показать еще