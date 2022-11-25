Высокоскоростной интернет пришел во второй арктический район Якутии

В поселке Саскылах Анабарского района Якутии завершили строительство волоконно-оптических линий связи. Это второй арктический район Якутии, который перешел со спутникового канала на ВОЛС. Участие в церемонии запуска приняли руководитель Минцифры России Максут Шадаев и глава Якутии Айсен Николаев. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Без доступа в интернет современную жизнь сложно представить, это необходимое условие комфорта жизни людей. Это только начало, мы договорились с главой республики, что дальше будем строить ВОЛС в арктических районах, чтобы у всех жителей республики был доступ в интернет и связь», - сказал Максут Шадаев.

Как отметил глава Якутии, появление в Арктике высокоскоростного интернета – это уникальное событие и точка развития для Анабарского района. Благодаря ВОЛС в районе начнут развиваться телемедицинские консультации, повысится качество образования за счет внедрения цифровых технологий.

«Многие годы наша Арктика была отрезана от мирового интернета. Сегодня, пройдя через Оленек и Жилинду, линия дошла до Саскылаха, а в ближайшие месяцы работа позволит дойти до Юрюнг-Хая и выйдет практически к побережью Северного Ледовитого океана. Это первые шаги по нашей программе “Синергия Арктики”, уже два арктических района подключены к высокоскоростному интернету, осталось еще 11. Уверен, при поддержке правительства нашей страны и министерства, возглавляемого Максутом Шадаевым, мы эту задачу решим. Это замечательное событие в год столетия республики для всей нашей якутской Арктики», - отметил Айсен Николаев.

Как подчеркнул директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов, республикой совместно с компанией проведена большая работа по строительству оптической линии связи из села Жилинда Оленекского района до села Саскылах Анабарского района. Длина ВОЛС составляет 311 км и проложена по сложному ландшафту в суровых климатических условиях. Участие в реализации проекта также принимал Институт мерзлотоведения СО РАН.

В ближайшее время будут завершены работы по подключению к оптическим сетям 22 социальных объектов села, в декабре проведут модернизацию сети сотовой связи до стандарта 4G/LTE.

При поддержке Минцифры России в Якутии реализуется проект «Синергия Арктики», благодаря которому к концу 2025 г. республика планирует подключить к высокоскоростному интернету все районные центры арктических районов. Проект существенно улучшит качество электронных госуслуг и снизит стоимость тарифов на интернет в Арктике почти в сто раз. Проектно-изыскательские работы начнутся в 2023 г. На реализацию проекта федеральный центр направит региону средства в размере 50% от его общей стоимости.

На территории Якутии построено свыше 13 тыс. километров ВОЛС, подключены 373 населенных пункта, в которых проживают свыше 90% населения республики. В 2020 г. к ВОЛС подключен первый арктический район — Оленекский. Работа проведена в рамках муниципально-частного партнерства.