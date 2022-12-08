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«Мегафон» улучшил связь для жителей всех районов Якутска

К новогодним праздникам «Мегафон» модернизировал свыше 100 базовых станций в столице Якутии. Рефарминг частот в диапазоне 2100 МГц позволил увеличить скорость мобильного интернета и повысить производительность сети для комфортного интернет -серфинга абонентов, что привело к общему росту трафика в Якутске.

С помощью расширения частотного диапазона, оператор смог обеспечить высокие скорости на фоне растущего потребления интернета. Помимо жилых районов с массовой застройкой, качество сети улучшилось в популярных городских локациях Якутска: в музеях, парках, кинотеатрах, исторических местах.

Теперь жители города и туристы смогут с большим комфортом пользоваться любыми цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильно высокой скорости передачи данных и малого времени отклика сети. Например, слушать музыку онлайн, смотреть потоковое видео в самом высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях или общаться с близкими в режиме видеозвонков.

Обновление сети также расширило возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«Модернизация в диапазоне LTE увеличивает скорости интернета и позволяет снизить количество перегруженных сот. Это особенно актуально в преддверии новогодних праздников, когда возрастает мобильная активность, тем более люди сейчас общаются с родными и близкими не только посредством голосовых вызовов, а все чаще с помощью мобильного интернета, видеозвонков в мессенджерах. После всех обновлений общий интернет-трафик в Якутске увеличился почти на 17%, а это значит, что нашим абонентам стало комфортнее пользоваться нашей связью, и мы продолжим обновление сети на всей территории республики», – отметила директор Якутского отделения «Мегафона» Мария Мамедова.

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