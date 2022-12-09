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МТС обеспечила связью жителей двух малых деревень в Новосибирской области

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, первая из операторов обеспечила мобильной связью и интернетом еще два малонаселенные пункта региона - деревню Кайлы Мошковского района и село Шагалка Доволенского района. В Кайлы проживает 135 человек, в Шагалке – 180. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь все жители могут связаться с родными, со службами экстренного реагирования, пользоваться госуслугами. Скорость мобильного интернета (в среднем от 15 Мбит/с) позволяет сельчанам комфортно проводить время дома и на рыбалке, смотреть любимые кино и сериалы, узнавать последние новости через интернет, отправлять фото и видео, пользоваться навигационными картами и покупать билеты на поезд.

«Мобильная связь и интернет открывают для жителей небольших сел и деревень окно в мир. Теперь жителям Кайлы и Шагалки доступны все современные цифровые сервисы. Обеспечить качественной связью малые и удаленные села региона – непростая задача, над которой мы постоянно работаем. Мы планируем до конца года обеспечить связью и доступом в сеть еще несколько населенных пунктов в районах Новосибирской области», – отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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