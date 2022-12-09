В «Сбермаркете» появились прямые эфиры

Рекламная платформа «Сбермаркета» Ads Platform запустила прямые эфиры в приложении сервиса. С новым инструментом Live Shopping рекламодатели смогут общаться с клиентами «Сбермаркета» в реальном времени: проводить экспертные консультации или развлекательные шоу и рассказывать о своих продуктах. Такой формат получил название shoppingtainment (shopping&entertainment), так как совмещает покупки и развлечения.

Live Shopping поможет рекламодателям взаимодействовать с аудиторией. Например, рассказать о своем бренде, обратить внимание клиентов на продукт и показать, как лучше его использовать. В ходе трансляции получится задействовать различные механики продвижения и сразу получить обратную связь — через лайки, комментарии и вопросы, а также покупки. После эфира запись можно будет использовать в социальных сетях.

Прежде всего, контент будет интересным и полезным для пользователей «Сбермаркета». Трансляции смогут проводить как представители брендов, так и приглашенные эксперты или ведущие. Для зрителей это возможность познакомиться с производителем, узнать новую информацию и услышать о продукте из первых уст. Пользователь сможет решить, подходит ли ему продукт, и в один клик добавить его в корзину.

«Мы хотели сделать понятный и вовлекающий инструмент, который сведет в одну точку интересы рекламодателей и клиентов. Прямые эфиры — это удобный для пользователей формат. Зритель заходит в приложение, подключается к прямому эфиру и здесь же получает ответы на все свои вопросы о продукте. Мы предлагаем рекламодателям разные форматы трансляций: обзоры, консультации, рецепты и др. А ведущим может стать как эксперт, так и журналист или блогер — в зависимости от задачи», — сказала Людмила Марлье, директор рекламной платформы «Сбермаркета».

Концепция эфира может быть информационной или креативной. «Сбермаркет» будет помогать рекламодателям со сценарием, вместе с представителями бренда специалисты составят список продуктов и продумают механики продвижения. Для большинства рекламодателей это новый формат, но волноваться не придется: сначала пройдет онлайн-репетиция, и только потом «Сбермаркет» запустит трансляцию в прямом эфире. По завершении эксперты сервиса поделятся результатами рекламной кампании и дадут рекомендации.