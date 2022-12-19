На двух месторождениях Камчатки впервые заработал 4G

«Мегафон» модернизировал телеком-оборудование и развернул сеть 4G на территории Бараньевского золотосеребряного месторождения и золоторудного месторождения Аметистовое, которые входят в состав Highland Gold. Теперь свыше 1000 сотрудников предприятий, работающих вахтовым методом на месторождениях Камчатского края, смогут пользоваться не только надежной голосовой связью, но и мобильным интернетом оператора. Кроме того, благодаря наличию LTE осуществляется мониторинг производства рудников. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Сейчас телеком-объекты оператора работают в двух диапазонах посредством спутникового канала. Сигнал 2G, настроенный на частоту 900 МГц, лучше проходит через препятствия и обладает радиусом охвата до 35 км, что позволяет обеспечить максимальную территорию покрытия голосовой связью. Сеть 4G функционирует в диапазонах как 900 МГц, так и 1800 МГц, обе частоты обладают большой шириной канала, что гарантирует пользователям высокие скорости передачи данных.

«Оба рудника находятся в районах северной мерзлоты, в более чем 250 км от Петропавловска-Камчатского. Логистика, реализация и поддержка должного качества сети для клиента – очень непростые задачи в данных условиях. Но мы понимаем, что наши спутниковые базовые станции позволяют сотрудникам золотодобывающих предприятий оставаться на связи с близкими во время вахты. В этом году при помощи и поддержке руководства рудников мы модернизировали оборудование до уровня 4G, часть перевели на наземные каналы связи, чтобы людям были доступны все современные сервисы. Теперь наша модернизированная сеть может стать надежной платформой для дальнейшей цифровизации крупнейших в регионе золотодобывающих предприятий», – сказала Анна Белкина, директор Камчатского отделения «Мегафона».

Ежедневно на базовые станции оператора на рудниках приходится свыше 140 ГБ интернета и 82 часа голосовых вызовов. То есть в среднем за сутки один абонент совершает четыре звонка и скачивает объем трафика, который можно сравнить с отправкой около 25 фотографий в соцсетях.

«Мы привыкли к тому, что интернет и сотовая связь сопровождают нас повсеместно, помогая решать повседневные задачи и разнообразить досуг. Уезжая на вахту, наши сотрудники меняют привычную обстановку, расстаются с семьей, поэтому для более комфортного пребывания и работы мы решили организовать быструю передачу данных на рудниках. Инженеры МегаФона оперативно провели все необходимые работы, и сейчас любой желающий может позвонить домой по видеосвязи, послушать музыку онлайн, выйти в соцсети или скачать фильм, что, безусловно, положительно сказывается на микроклимате в коллективе», – отметил представитель Highland Gold, генеральный директор группы компаний «Золото Камчатки» Алексей Войтов.

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«Мегафон» – оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

Highland Gold – золотодобывающая компания, деятельность которой сосредоточена вокруг четырех основных производственных центров в Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях, а также Чукотском АО России.