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МТС и «РЖД логистика» обеспечили удаленный контроль за железнодорожными перевозками на Крайнем Севере

МТС развернула интеллектуальную систему безопасности на территории крупнейшего логистического узла в Коротчаево под Новым Уренгоем. Решение на базе комплексного видеонаблюдения ведет круглосуточный контроль за мультимодальными перевозками и обеспечивает безопасность объекта во время погрузо-разгрузочных работ.

Система видеонаблюдения с Full HD IP-камерами охватывает площадку комплектования грузов с внешних и внутренних контуров строения. Камеры фиксируют перемещения персонала, а также дату и время выезда транспортных средств с территории объекта. Все данные в режиме онлайн передаются в облачное хранилище МТС и хранятся в течение 14 дней. Такое цифровое решение позволяет специалистам компании «РЖД логистика», территориально находящимся в Екатеринбурге, удаленно отслеживать своевременную отправку грузов в города и на месторождения Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Автоматизация и мониторинг рабочих процессов с помощью цифровых технологий остается одним из ключевых драйверов развития любой отрасли – от социальной сферы до промышленности и логистики. Наш многолетний опыт работы с подобными задачами позволяет разворачивать решения качественно и в кратчайшие сроки. При внедрении решений используем технологичное оборудование, которое учитывает суровые климатические условия Крайнего Севера. Например, установленная система видеонаблюдения под Новым Уренгоем обеспечивает бесперебойную работу камер даже в самое холодное время года, выдерживая температуру до -50 градусов», – сказал директор филиала МТС в ЯНАО Сергей Найденков.

«На Ямале сложные климатические условия и особенности инфраструктуры диктуют необходимость применения передовых логистических решений. В регионе активно реализуются инфраструктурные проекты, а объем поставляемых грузов растет в геометрической прогрессии. Установленная система видеонаблюдения от МТС помогает повысить качество взаимодействия с подрядчиками, осуществлять онлайн-мониторинг всех процессов. Среди преимуществ от внедрения системы можно выделить снижение количества выездов на объект, усиление охраны труда и безопасности сотрудников. В планах – с помощью видеоаналитики предоставить заказчикам возможность самостоятельно контролировать этап погрузки и разгрузки товаров, контейнеров, обеспечив полную прозрачность транспортировок», – сказал директор филиала компании «РЖД логистика» в Екатеринбурге Михаил Завьялов.

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