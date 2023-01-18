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«Мегафон» улучшил связь на новороссийском направлении

«Мегафон» расширил сеть и установил дополнительное оборудование вдоль автотрассы А-146 «Краснодар — Верхнебаканский». Она связывает краевую столицу и Новороссийск, где расположен крупнейший морской порт страны.

Абоненты компании могут обращаться к навигации и другим цифровым сервисам, необходимым в пути. Улучшения также коснулись жителей поселка Горный и ближайших населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Автомобилисты активно пользуются мобильной связью в поездках по этой дороге: за прошлый год абоненты «Мегафона» совершили здесь 234 млн звонков общей продолжительностью 63 млн минут, а совокупный интернет-трафик превысил 4000 ТБ. Этого хватит для прослушивания 4 млрд музыкальных треков.

По данным Управления федеральных дорог по Краснодарскому краю, среднегодовой суточный поток на трассе превышает 31 тыс. автомобилей. Летом нагрузка растет в среднем на 30%, свидетельствуют результаты анализа больших данных «Мегафона». На это влияет растущий поток: помимо пляжного отдыха гостей привлекает энотуризм и виноградники в окрестностях Новороссийска. Также транспортная артерия важна для большегрузных автомобилей, которые везут грузы для экспорта, например, зерно. Только за вторую половину 2022 г. через новороссийский порт прошло более 8 млн тонн пшеницы.

«Уверенная голосовая связь и стабильный мобильный интернет в дороге, в первую очередь, являются гарантом безопасности автомобилистов. Пассажиропоток на трассах Кубани растет ежегодно и наша задача — предоставлять клиентам доступ к качественным услугам связи на протяжении всего пути», — сказал директор «Мегафона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

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