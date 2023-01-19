МТТ обновил конструктор голосовых роботов VoiceBox

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, обновил функциональность платформы голосовых роботов VoiceBox. Обновление включает в себя ряд доработок, которые сделали использование сервиса более удобным и функциональным для клиентов МТТ.

В обновлении VoiceBox появились следующие функции: использование группы номеров для совершения исходящих звонков; экспорт сценариев из личного кабинета; изменение типа сценария.

Использование группы номеров позволяет менять исходящий номер при повторных попытках дозвона. Теперь этой функцией клиент может воспользоваться в личном кабинете самостоятельно, без привлечения специалистов МТТ. Благодаря динамическому выбору исходящего номера из группы номеров, VoiceBox совершает больше целевых звонков и увеличивает эффективность звонков.

Экспорт сценариев из личного кабинета дает возможность выгрузить скрипт, все библиотеки и конфигурацию робота. Клиенты и партнеры МТТ могут использовать эту функциональность, чтобы легко поделиться готовым сценарием. Такой подход позволяет в десятки раз сократить трудозатраты на разработку и модернизацию голосовых роботов.

С функцией «изменение типа сценария» можно конвертировать исходящую схему во входящую и наоборот. Для удобства работы выбор типов сценария вынесен в основные настройки. Теперь не нужно собирать вручную – достаточно выбрать подходящий вариант.

«Благодаря новым функциям создавать и использовать голосового робота от МТТ станет еще удобнее, – сказал директор по продуктам МТТ Василий Сажко. – Теперь наши клиенты смогут легко и быстро экспортировать готовые сценарии, менять тип сценария, изменять исходящий номер при повторных попытках дозвона, что сделает работу VoiceBox еще более эффективной для них».

VoiceBox – это сервис автоматизации голосовых коммуникаций с клиентами, который МТТ запустил в 2020 г. В настоящее время он особенно востребован в таких отраслях, как e-commerce, delivery, edtech, fintech, medtech и других.