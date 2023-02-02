На Дальнем Востоке запустили первый дата-центр уровня Tier III

билайн бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») совместно с Key Point запускает центр обработки данных на территории опережающего развития «Надеждинская» (Приморский край).

Это первый коммерческий ЦОД Tier III на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Проект общей емкостью 880 стоек и мощностью 10 МВт реализуется по модульной технологии в две очереди. Первая очередь, в которую входят два технологических модуля общей емкостью 440 стоек со средней мощностью 5 кВт, уже доступна заказчикам. Ввод в эксплуатацию второй очереди запланирован на первый квартал 2024 года.

Характеристики ЦОД сопоставимы с параметрами лучших российских дата-центров, успешно функционирующих в Москве и Санкт-Петербурге.

Поскольку билайн бизнес выступает партнером проекта, значительный объем мощностей дата-центра зарезервирован под нужды «ВымпелКома».

Благодаря запуску дата-центра в эксплуатацию заказчики из коммерческого и государственного секторов смогут получить доступ к профессиональным ИТ-сервисам: облачным сервисам и сервисам colocation , а также повысить отказоустойчивость и непрерывность работы своих ИТ-систем. Также beeline cloud может стать одним из поставщиков телеком-услуг для клиентов ЦОД Key Point.

По предварительным оценкам, реализация этого и других подобных проектов окажет положительное влияние на уровень социально-экономического и цифрового развития регионов, включая создание новых рабочих мест.

Константин Волошин, заместитель Председателя Правительства Приморского края — министр цифрового развития и связи Приморского края: «Возможность использования виртуальных мощностей и размещения на площадке дата-центра собственного оборудования с гарантированным резервированием критически важных компонентов систем охлаждения и электропитания, наряду с использованием волоконно-оптических линий связи для обеспечения устойчивого широкополосного канала связи и место расположения самого дата-центра позволит бизнесу Приморского края получить ряд преимуществ при использовании ЦОД Key Point в ТОР Надеждинское».

Максим Зайков, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу «Вымпелком»: «Хочу поздравить наших бизнес партнеров с успешной реализацией масштабного проекта по созданию центра обработки данных (ЦОД) на территории опережающего развития «Надеждинская» (Приморский край). Владивосток активно развивается, и, безусловно, его развитие во многом опирается на современные цифровые технологии. Параллельно с ростом темпов цифровизации увеличивается потребность в качественной обработке больших объемов информации с высокой степенью защиты. На фоне постоянно меняющихся внешних факторов beeline cloud способен оперативно реагировать на ситуацию и определять эффективные стратегии развития, следуя тенденциям рынка и спросу своих клиентов, а зачастую и предугадывать их. Уверен, что появление ЦОД на Дальнем Востоке станет одним из важных драйверов развития региона. Клиенты смогут воспользоваться высокоскоростной сетью передачи данных, облачными сервисами и другими цифровыми решениями билайн бизнес, а также будут иметь возможность заметно оптимизировать затраты на содержание и обслуживание собственной ИТ- инфраструктуры».

Артем Довлатов, заместитель председателя ВЭБ.РФ: «Территориальная удаленность Дальнего Востока усиливает необходимость развития локальной инфраструктуры в макрорегионе: развитие информационной инфраструктуры создаёт задел на скорейшее внедрение на Дальнем Востоке принципиально новых и перспективных технологий и сервисов, таких как сети связи 5G, искусственный интеллект, беспилотный транспорт. Запуск дата-центра в Приморском крае повысит уровень доступности и устойчивости работы цифровых сервисов, а также будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности макрорегиона. Стоит отметить, что реализация проекта стала возможной благодаря слаженной и командной работе компании Key Point, Минвостокразвития России и институтов развития в лице ВЭБ.РФ и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики».

«Проект создания дата-центра Key Point во Владивостоке, безусловно, является вехой в развитии региональных ЦОД в России, поскольку он реализован негосударственной компанией, но с поддержкой института развития и для решения в том числе государственных задач. Многие детали проекта в определенной степени являются новациями для региона, в том числе создание столь высокотехнологичного и высоконадежного объекта цифровой инфраструктуры. Многие вопросы решались здесь впервые, но с поддержкой со стороны КРДВ и ВЭБ.РФ это происходило быстрее традиционных ожиданий, что, несомненно, радует. Мы искренне верим в развитие цифровых сервисов на Дальнем Востоке, поэтому в феврале начинаем строительство второй очереди ЦОД на соседнем земельном участке, а также во втором квартале этого года начинаем строительство ЦОД в Южно-Сахалинске», — отметил генеральный директор компании Key Point Евгений Вирцер.