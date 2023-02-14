CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон»: видеоманы и стримеры смогут быстрее загружать контент

Инженеры «Мегафона» расширили полосу частот в диапазоне 1800 МГц более чем на 350 телеком-объектах в Санкт-Петербурге. Проведенные работы позволили увеличить пропускную способность сети и повысить скорости мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Оператор в два раза расширил частотную полосу в сетях LTE 1800, чем повысил качество услуг в 4G. Диапазон 1800 МГц – ключевой для развития сети. Модернизация инфраструктуры в этом диапазоне позволяет обеспечить наилучшее качество мобильных сервисов за счет проникающей способности частот. Эти частоты существенно улучшают покрытие сети, увеличивают ее емкость и повышают скорость мобильного интернета. По данным технических специалистов компании, после завершения работ средняя скорость передачи данных в городе выросла на 20%.

«Эффект от расширения частотной полосы можно сравнить с увеличением диаметра водопроводной трубы – значительно возрастает пропускная способность объекта. То есть, применимо к телекоммуникациям, если брать до и после, то за один и тот же период времени по каналу может пройти в несколько раз больше трафика, информация будет передвигаться по сети свободнее и загружаться быстрее. Особенно ярко эти улучшения смогут почувствовать видеоманы и стримеры, потребляющие в моменте большие объемы данных – трафик будет доходить до пользователя быстрее и без задержек», – отметил Владимир Бакалов, директор «Мегафона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Модернизация стала ответом на увеличение трафика и растущие потребности абонентов – на сегодня уже более 97% всего объема передачи данных в Санкт-Петербурге приходится именно на сеть 4G.

Инфраструктурные мероприятия также расширили возможности звонков в VoLTE (голос в сети четвертого поколения). Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и более четкий звук во время разговора. На данный момент таким современным способом совершается более 67% звонков среди петербуржских абонентов «Мегафона».

***

МегаФон – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 74,9 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Власти оштрафовали «Ростелеком» на 168 миллионов

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля

Оператор Tele2 начал обмен школьных «пятерок» на мобильный интернет. Но только в отдельных регионах

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Veriton Z4880G: компактный компьютер для дома и офиса

Умные системы видеонаблюдения для дома: выбор ZOOM

Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android

Показать еще

Наука

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом

Марс медленно разрывает на части свой самый большой спутник

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли
Показать еще