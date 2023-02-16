«Мегафон» разогнал мобильный интернет в парках Балашихи

«Мегафон» модернизировал сеть в крупнейших общественных пространствах Балашихи – в парках «Пехорка», «Солнечная» и «Заречная». В результате скорость мобильного интернета для гостей парков выросла вдвое.

Парк «Пехорка» стал самым популярным в Московской области по итогам 2022 г. На территории 21,8 Га расположены детские и спортивные площадки, каток, летний кинотеатр, лодочная станция и множество других объектов для проведения досуга. «Мегафон» подсчитал, что в январе 2023 г. количество посетителей в парке увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одновременно растёт и потребление мобильного интернет-трафика: за первый месяц этого года он увеличился на 21%.

Модернизация сети позволила подготовить инфраструктуру к дальнейшему росту нагрузок. В рамках программы модернизации специалисты «Мегафона» задействовали дополнительный частотный диапазон LTE-2600 для расширения ёмкости сети. Это важно для популярных локаций, например, для центральной части или набережной, на которой в летнее время собирается большое число посетителей, чтобы полюбоваться видом на главную водную артерию города – реку Пехорку. Двукратное увеличение ёмкости сети обеспечило абонентов качественными мобильными сервисами вне зависимости от уровня нагрузок в каждой точке.

Особое внимание было уделено расширению покрытия сотовой сети в отдалённых локациях, в первую очередь в парковой зоне «Пехорка лес». Для усиления сигнала оборудование на действующих базовых станциях было заменено на более современное. Теперь пользователи смогут выкладывать фотографии в социальные сети, прогуливаясь по лесным тропам.

Программа модернизации сети затронула и другие общественные пространства Балашихи. Парки «Солнечная» и «Заречная» открылись несколько лет назад, однако уже считаются излюбленными местами горожан. «Мегафон» установил дополнительные базовые станции вблизи этих парков, что позволило двукратно увеличить скорость мобильного интернета для отдыхающих и жителей близлежащих микрорайонов.