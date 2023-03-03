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«Мегафон» улучшил качество связи в 155 населенных пунктах Тверской области

«Мегафон» на треть увеличил скорость мобильного интернета в 155 населенных пунктах Тверской области, реализовав программу рефарминга – перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE. Рефарминг позволяет без дополнительных ресурсов улучшить качество связи за счет более эффективного управления частотным спектром.

«Мегафон» проанализировал потребление мобильного трафика в разных районах области и с помощью инструментов анализа больших данных (Big Data) спрогнозировал дальнейший рост нагрузки. Эти данные стали основой для программы рефарминга – основываясь на этих расчётах, специалисты определили территории, на которых потребуется увеличение скорости интернета и расширение ёмкости сети.

Сотрудники технической службы оператора смонтировали дополнительное оборудование на базовых станциях с учетом спектра частот для населенных пунктов, где проживает более 900 тыс. человек. Кроме областной столицы изменения затронули и районные города: Кимры, Ржев, Вышний Волочек, Торжок, Бологое, Удомля, Бежецк, а также ряд небольших городов и поселков расположенных во всех районах области, численностью от 500 человек. Итогом работ стало увеличение площади распространения сигнала 4G, улучшение проникновения сигнала в здания и повышение скорости передачи данных.

«Рефарминг дает возможность использовать имеющиеся частоты и в сжатые сроки улучшить емкость сети и скорость мобильного интернета там, где это необходимо. Мы не ограничиваемся предоставлением современных цифровых услуг на высокой скорости в городах, а идем дальше в поселки и деревни. Наша задача, чтобы абоненты и в маленьких населенных пунктах пользовались высокоскоростным доступом в сеть наравне с горожанами», – сказал Станислав Лосев, директор «Мегафона» в Тверской области.

В ходе реализации программы диапазон 1800 МГц стал использоваться исключительно для 4G. Оставшейся ёмкости будет достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать голосовую связь в 2G на высоком уровне.

«Мегафон» регулярно отслеживает как нагрузку на сеть, так и переход пользователей на новые технологии в каждом регионе. Программа рефарминга продолжится в Тверской области в 2023 г.

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