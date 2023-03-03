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МТС на четверть ускорила мобильный интернет в крупных жилмассивах Первомайки

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о завершении очередного этапа проекта модернизации сети LTE в Первомайском районе города. В результате проведенных работ скорости мобильного интернета в быстрорастущих и густонаселенных жилмассивах «Весенний» и «Березовый» выросли на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Масштабная модернизация сети МТС прошла в Первомайском районе, третьем по площади среди районов Новосибирска. В частности, МТС обновила телеком-оборудование и увеличила скорости в микрорайоне «Весенний», где ведется активное строительство высотных домов на берегу реки Иня, а также на территории густонаселенного жилмассива «Березовый», где проживает более 13 тыс. человек.

«Рад сообщить, что новые скорости мобильного интернета получили жильцы «Весеннего» и «Березового» - больших массивов, где проживает треть населения Первомайки. В основном это молодые семьи, и мы наблюдаем, как большинство из них активно используют цифровые сервисы. Для комфортной передачи данных мы провели модернизацию оборудования, что позволит жителям и новоселам этих микрорайонов сохранить доступ в интернет привычно быстрым и комфортным даже при увеличившейся нагрузке на сеть», — отметил технический директор МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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