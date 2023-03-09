Более 900 семей из ЖК «Факел» во Владимире получили доступ к высокоскоростному интернету МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о расширении фиксированной сети в новостройках Владимира. Домашние цифровые сервисы с гигабитным интернетом стали доступны жителям трех многоквартирных домов нового комплекса «Факел» в общей сложности почти на 1000 квартир. О этом CNews сообщили представители МТС

Скорость домашнего интернета, в 10 раз превышающая стандартную, стала доступна жителям домов по проспекту Строителей, 9 корпус 1, 2 и доме 9а. Гигабитная сеть фиксированной связи МТС позволяет сохранять стабильно высокую скорость интернета на всех домашних устройствах, будь то смартфон, планшет, компьютер, Smart-TV или системы «умного дома».

«Жители “Факела” могут с комфортом смотреть фильмы, заниматься онлайн с репетиторами, участвовать в вебинарах, работать и учиться в удаленном режиме, причем делать это одновременно всей семьей, и все равно интернет будет «летать». А еще можно вести стриминг в режиме Ultra HD, играть в «тяжелые» компьютерные игры с облачных серверов. Важно, что объединив в один «пакет» домашний интернет, мобильную связь и IP-телевидение, включающее более 200 каналов и доступ к онлайн-кинотеатру KION, можно экономить до тысячи рублей семейного бюджета ежемесячно. Это еще и удобно — управлять всеми услугами можно с помощью единого лицевого счета», - сказал директор МТС во Владимире Алексей Савушкин.

Сейчас во Владимире возможность подключить свои компьютеры, планшеты, ноутбуки к домашнему интернету МТС имеют более 125 тыс. семей, из них 80 тыс. уже доступен гигабитный интернет. Проводная сеть МТС есть во всех частях города, включая Октябрьский и Ленинский районы, «Доброе» и микрорайон Веризино.

Для подключения домашнего скоростного интернета МТС потребуется Wi-Fi-роутер или оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/сек, а также техническая возможность по конкретному адресу, которую можно проверить на сайте МТС во Владимире. Здесь же можно оставить заявку на подключение.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.