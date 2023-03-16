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МТТ модернизировал виртуальную АТС

МТТ, провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, существенно обновил облачную виртуальную АТС (ВАТС) – один из ключевых продуктов компании.

Все облачные решения МТТ являются российской разработкой с использованием отечественного программного обеспечения, серверная инфраструктура находится на территории России.

В новой версии ВАТС, помимо базовой функциональности, МТТ предлагает клиентам ряд дополнительных возможностей: речевая аналитика; инструменты для отделов продаж и обслуживания - организация очереди, заказ обратного звонка и оценка качества; размещение ВАТС в контуре ИТ-инфраструктуры заказчика (on-premise); интеграция с 50+ CRM-системами; георезервирование для повышения надежности решения; графики по звонкам и сотрудникам и другие инструменты для улучшения качества обслуживания и повышения эффективности бизнес-процессов.

«МТТ развивает виртуальную АТС, заботясь о компаниях любого размера: от самозанятых до крупных корпораций, – сказал генеральный директор МТТ Рамиль Биккужин. – Переход на новую платформу позволяет нам гибко адаптировать сервисы под потребности конкретного заказчика, благодаря чему мы рассчитываем кратно увеличить абонентскую базу в сегментах среднего и малого бизнеса, а также получить двузначный рост выручки за счет реализации индивидуальных настроек для крупных клиентов».

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