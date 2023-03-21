МТС обеспечила мобильной связью строящийся Култуминский ГОК

МТС развернула сеть на территории строящегося горно-обогатительного комбината на Култуминском полиметаллическом месторождении в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. Крупный промышленный объект возводится на расстоянии в 600 км от столицы Забайкалья Читы в труднодоступной местности и обеспечит жителям региона более полутора тысяч рабочих мест.

Култуминское месторождение полиметаллических руд находится на удалении от крупных населенных пунктов, в тайге. Сейчас развернуто строительство первой очереди предприятия. Стройка ведется в локации со сложным ландшафтом, и чтобы обеспечить покрытие мобильной связью всей территории будущего ГОКа, телекоммуникационное оборудование было установлено на высоте 30 метров. Если ранее сотрудники по всем рабочим вопросам могли созвониться только по спутниковому телефону, то после запуска базовой станции МТС, позвонить и отправить SMS родным или друзьям может любой работник, находящийся в радиусе двух с половиной километров от возводимого объекта.

«Устойчивая связь необходима на всех этапах строительства: от проектирования до полноценного функционирования комбината. Появление мобильной сети позволяет оперативно решать производственные задачи, повышает безопасность и комфорт сотрудников. В дальнейшем уже существующую сеть можно расширить и адаптировать под производственные нужды предприятия. Умные устройства МТС, такие как датчики контроля и учета, а также интеллектуальное видеонаблюдение и другие цифровые решения экосистемы МТС могут быть использованы для автоматизации производственных цепочек, соблюдения техники безопасности и удаленного мониторинга процессов», – отметил директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.