МТС обеспечила цифровыми сервисами «рыболовную столицу» Приморья

МТС сообщила о модернизации и расширении LTE-сети в селе Камень-Рыболов, на берегу озера Ханка. В туристический сезон живописное озеро и окрестности посещает множество туристов со всего Дальнего Востока ради рыбалки и пляжного отдыха.

МТС установила новую базовую станцию в селе Камень-Рыболов, в котором проживает около 9 тыс. человек. Благодаря расширению LTE-покрытия скорость мобильного интернета в населенном пункте выросла в среднем на 30%. Теперь жители и гости Камень-Рыболова могут комфортно пользоваться самыми современными сервисами цифровой экосистемы МТС — онлайн-кинотеатром, электронной библиотекой, видеосервисами, образовательными и музыкальными приложениями.

Быстрым мобильным интернетом МТС также обеспечены все базы отдыха, расположенные на берегу озера Ханка — «Олимп», «Ба Гуа», «Навигатор» и другие. Отдыхающие и рыбаки могут на высокой скорости загружать видео в соцсети и вести прямые эфиры, звонить по видеосвязи, смотреть кино и общаться в мессенджерах. Установка новой базовой станции также позволит находиться на связи со службами спасения, обеспечив комфорт и безопасность отдыхающих.

«МТС активно продолжает улучшать качество связи в популярных туристических местах Приморского края. Озеро Ханка входит в перечень основных достопримечательностей региона. Многочисленные туристы ценят его за пляжный отдых, виндсерфинг и особенно за рыбалку. В Ханке обитает более 70 видов рыб, среди которых есть уникальные — например, змееголов. Также здесь встречаются эндемики, занесенные в Красную книгу. Наличие современной связи и быстрого интернета в таких местах еще больше повышает туристическую привлекательность Приморья и позволяет сделать отдых для гостей региона более комфортным и безопасным», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.