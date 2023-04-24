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билайн бизнес начал показывать рекламу пользователям по их ТВ-предпочтениям

билайн бизнес запустил технологию таргетирования рекламы на аудиторию по ТВ-смотрению. СМС и пуш-уведомления теперь можно отправлять пользователям, которые предположительно могут проявлять интерес к просмотру определенных телевизионных каналов и передач. Речь идет только о таких пользователях, от которых имеется согласие на обработку данных и получение рекламы.

Эта технология позволяет рекламодателям находить аудиторию, предположительно смотрящую телевизионные передачи с определенной тематикой, например, о кулинарии, путешествиях или спорте, и предлагать актуальные для нее услуги и товары. Обработка сведений о ТВ-предпочтениях осуществляется предиктивной системой билайн с использованием математических моделей, значения параметра являются вероятностными.

Кейс №1


  • Клиент: региональный застройщик в Приморском крае
  • Задача: привлечение новых клиентов
  • Гипотеза: Аудитория, которая предположительно смотрит передачи про ремонт и дизайн квартир, может быть заинтересована в покупке новой квартиры
  • Решение: Отправка СМС-сообщений на сегмент пользователей, с высокой вероятностью проявивших интерес к просмотру передач о ремонте и дизайне за последний месяц, при наличии их согласия на обработку и получение рекламы.
  • Учет местонахождение застройщика: выборка включила только аудиторию Приморского края. Выводы о «географии» были сделаны по динамике перемещения групп пользователей и анализу нагрузки на базовые станции.
  • Результат: Гипотеза оказалась рабочей, коэффициент кликабельности рекламной кампании (CTR) составил 4,2%. Эффективность рассчитана на основе данных, предоставленных клиентом билайну по результатам оказания услуг.


«Технология таргетирования по ТВ-предпочтениям может быть актуальна для разных сфер бизнеса. Например, для привлечения новых клиентов в лечебно-оздоровительные санатории можно использовать аудиторию передач о здоровом образе жизни. Предложения DIY-магазина – магазина формата «Сделай сам» – будут актуальны для аудитории программ про ремонт и дизайн. Решениям для бизнеса подойдут деловые телеканалы», – комментирует руководитель департамента развития маркетинговых продуктов билайн Дмитрий Русов. По его словам, технологию также планируется интегрировать в маркетинговую платформу билайн.ПРОдвижение.

Кейс №2


  • Клиент: фитнес-клуб в Москве
  • Задача: оформление предварительных заявок на абонементы по телефону
  • Гипотеза: Аудитория, которая предположительно смотрит передачи и каналы о спорте, здоровом образе жизни и моде, может интересоваться абонементом в фитнес-клуб
  • Решение: Отправка СМС-сообщений на сегмент пользователей, проявивших интерес к просмотру передач о фитнесе, здоровом образе жизни, стиле и спорте, при наличии их согласия на обработку данных и получение рекламы.
  • Учет локации фитнес-клуба: выборка включила только аудиторию, проживающую в районе расположения фитнес-клуба.
  • Результат: 17 целевых звонков по итогам рассылки 3000 СМС-сообщений. Эффективность рассчитана на основе данных, предоставленных клиентом билайну по результатам оказания услуг


«Аудитория может подбираться среди телезрителей самых разных программ – о спорте, моде, саде и огороде, дизайне и ремонте, охоте и рыбалке, бизнесе, кулинарии, авто, культуре и пр. В основе механики лежит предиктивная система билайн с использованием математических моделей, значения параметров являются вероятностными», – отмечает Дмитрий Русов.

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