«1С-Рарус» представила новый сервис «Система подсчета посетителей»

«1С-Рарус» объявила о старте продаж «1С-Рарус: Система подсчета посетителей» — сервиса для подсчета и анализа посетителей в розничных сетях и торговых центрах.

«1С-Рарус: Система подсчета посетителей» — это сервис для подсчета и анализа посетителей в магазинах и торговых центрах. Магазинам помогает оценивать эффективность рекламных кампаний и улучшать обслуживание. Торговым центрам — правильно размещать арендаторов и подбирать оптимальные арендные ставки.

На входе в магазин или торговый центр устанавливаются счетчики, которые считают посетителей. Данные со счетчиков поступают в сервис «1С Рарус: Система подсчета посетителей», где доступны для анализа в виде отчетов и графиков.

Евгений Дмитриев, руководитель отдела систем подсчета посетителей, сказал: «Нам очень нравится та прозрачность, которая существует в мире онлайн торговли. Возможность считать цифры на каждом этапе воронки и непрерывно экспериментировать с маркетингом, сервисом и продуктом для улучшения конверсии. Наш сервис помогает рознице и торговым центрам получать такую же прозрачность в офлайне: собирать и анализировать данные, находить корреляции, выявлять тенденции. Одним словом, делать все то, что помогает клиентам повышать прибыльность бизнеса».

Андрей Вирченко, заместитель директора по ИТ сети магазинов «Снежная королева», отметил: «Система подсчета посетителей в наших магазинах — это один из ключевых инструментов анализа продаж. С ее помощью мы определяем процент конверсии, анализируем поведение покупателей и учитываем эти данные в маркетинговой стратегии. Решение «1С-Раруса» мы выбрали из-за минимальной погрешности в подсчете в 3% и возможности интегрировать его с нашими ERP- и BI-системами. Также важным фактором была возможность удаленно настраивать и обслуживать систему. Поскольку данные подсчета посетителей используются в режиме онлайн, для нас очень важна оперативная и качественная техподдержка. «1С-Рарус» в полной мере организовал нам такое сопровождение».