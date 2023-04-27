МТС прокачала сеть в популярных загородных локациях Саратовской области

Цифровая экосистема МТС сообщает о модернизации сети LTE в крупных дачных массивах и местах отдыха жителей Саратовской области. Работы по усилению сети были проведены в пригородах Саратова и Энгельса, в селе Чардым Воскресенского района, благодаря чему скорость мобильного интернета в указанных локациях выросла на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

К началу летнего сезона компания усилила сеть в популярных местах отдыха в Саратове – в микрорайоне Дачный, по 6-му Соколовогородскому проезду, где расположен СНТ «Друзья природы», в СНТ Универсал в районе Кумысной поляны и на Большой Затонской, рядом с городским пляжем. Кроме того, МТС установила новое телеком-оборудование в селе Пристанное на берегу Волги и поселке Новогусельский, в окрестностях которого сосредоточены дачные массивы.

Повышение скорости мобильного интернета и улучшение качества голосовой связи заметили также и в Энгельском районе – в СНТ «Ясные зори», поселке Зеленый, селах Малая Тополевка и Красный Яр. Также МТС усилила покрытие LTE в селе Чардым - известном в Саратовской области месте летнего отдыха. Здесь находятся дачи саратовцев, туристические базы и оздоровительные лагеря. А острова на Волге перед Чардымом популярны у любителей рыбалки и отдыха на природе.

«Летом окрестности Саратова и Энгельса, особенно дачные поселки вдоль Волги, являются любимым местом отдыха саратовцев. Многие проводят за городом все лето, работая удаленно. С помощью Big Data мы прогнозируем нагрузку на сеть. Это дает нам возможность усилить сеть в местах концентрации пользователей, чтобы жители региона могли и на отдыхе комфортно пользоваться связью, скоростным мобильным интернетом и всеми возможностями экосистемы МТС, к которым они привыкли в городе», – сказал директор МТС в Саратовской области Олег Горбачев.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.