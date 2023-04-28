МТС разогнала скорость мобильного интернета в третьем по площади городе Кузбасса

Цифровая экосистема МТС сообщает о модернизации сети мобильной связи в Междуреченске. За счет перевода частот, выделенных под 3G, на современный стандарт LTE скорость мобильного интернета в городе выросла в среднем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После рефарминга, который МТС провела в апреле 2023 г., мобильный интернет в LTE ускорился на всей территории Междуреченска в среднем на 35%. Рост скорости до 100 Мбит/с зафиксирован в многоэтажных жилых микрорайонах, в частном секторе, в популярных местах отдыха: в частности — в Городском парке и на набережной Усы. Аналогичное улучшение качества связи можно почувствовать в спортивных сооружениях, офисных зданиях и ТРЦ, где ранее из-за конструктивных особенностей сигнал мог быть недостаточно устойчивым.

Скорости передачи данных достаточно, чтобы даже в часы максимальной нагрузки на сеть горожане могли комфортно загружать тяжелый контент, за секунды обновлять приложения, общаться по видеосвязи и использовать все онлайн-сервисы экосистемы МТС. Кроме того, рефарминг расширяет для абонентов доступ к современной технологии VoLTE, которая позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника и обеспечивает максимальное качество голосовой связи.

«Перераспределение частот дало возможность увеличить скорости мобильного интернета в LTE во всех районах третьего по площади города Кузбасса. В том числе, на территории социальных объектов с высокой посещаемостью: в новой городской больнице и спортивных комплексах, на авто и ж/д вокзале. Летом расположенный в предгорьях Кузнецкого Алатау Междуреченск становится одним из самых популярных в регионе направлений для активного отдыха — сплавов и рыбалки. Отсюда же начинается путь к началу маршрута на Поднебесные Зубья, привлекающие туристов со всего Кузбасса, а также из Хакасии и Новосибирской области», — сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.