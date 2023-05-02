«Гринатом» и ЦТЖД провели модернизацию и расширение единой платформы видеоконференцсвязи «Atom ВКС» для атомной отрасли

ИТ-специалисты «Гринатома» совместно с экспертами компании «Цифровые технологии железных дорог» (ЦТЖД) завершили модернизацию и расширение единой платформы видеоконференцсвязи «Atom ВКС», созданной на основе отечественного продукта в области унифицированных коммуникаций IVA R, для использования всеми предприятиями атомной отрасли. Платформа «Atom ВКС» успешно себя зарекомендовала и уже стала отраслевым стандартом для всех компаний, входящих в госкорпорацию «Росатом».

Платформа видеоконференцсвязи «Atom ВКС» позволяет проводить конференции и вебинары в режиме реального времени для всех предприятий отрасли. Пользователям доступна функциональность обмена сообщениями, демонстрации видео и презентаций, рабочего стола и документов. Подключение возможно как с рабочих ПК, так и с мобильных устройств и терминалов ВКС.

Совместными усилиями эксперты компаний существенно расширили технические возможности платформы и добавили новую функциональность. Так, был полностью обновлен интерфейс продукта, стало доступно подключение Desktop-клиентов на платформах Windows, macOS и Astra Linux, обновлены мобильные клиенты для iOS и Android, а веб-клиентам больше не требуется использовать плагины для браузеров. Кроме того, была добавлена функциональность синхронного перевода и групп внутри мероприятия, обновлена «Белая доска», появилась комната ожидания.

На платформе «Atom ВКС» ежемесячно проходят более 400 вебинаров и 1,2 тыс. конференций, а крупные мероприятия транслируются на всю отрасль через сеть CDN. Для оптимизации процессов информирования и получения обратной связи были созданы внутренний отраслевой портал заказа мероприятий и информационный канал услуги «Atom ВКС».

«Одним из фокусов работы ИТ-блока госкорпорации «Росатом» является улучшение уже существующих сервисов. Продукт IVA R для нас – это одна из тех рыночных разработок, которая соответствует требованиям атомной отрасли. На ее основе мы сделали собственное решение «Atom ВКС», а в конце прошлого года значительно расширили его функционал для наших пользователей. Уверен, что в будущем мы продолжим наше сотрудничество с партнерами по модернизации отраслевой платформы», – сказал Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям госкорпорации «Росатом».

«За время использования платформы IVA R мы заметно улучшили нашу платформу видеоконференцсвязи. Недавно мы добавили функционал синхронного перевода, возможности работы в мини-группах во время конференции и демонстрации экрана без дополнительных плагинов. Но самое главное – мы значительно переработали дизайн, сделали его более интуитивным для пользователей», – отметил и.о. директора департамента информационных технологий «Гринатом» Владимир Золотов.