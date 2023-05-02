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«Мегафон» улучшил связь в Жукове Калужской области

«Мегафон» модернизировал 40% телекоммуникационной инфраструктуры в Жукове Калужской области, где суммарно проживает более 15 тыс. человек. По данным аналитиков компании, в результате проведенных работ средние скорости мобильного интернета в смартфонах клиентов компании выросли на 20%.

Инженеры оператора провели модернизацию оборудования в диапазоне LTE 1800. Сигнал LTE-1800 имеет широкую зону покрытия, более устойчив при звонках и пользовании интернетом в помещениях. Развитие инфраструктуры позволило существенно увеличить емкости базовых станций, расширить покрытие сети в городе и повысить скорости передачи данных. Теперь абонентам «Мегафона» доступны преимущества не только быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE. Эта технология обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет-сессию во время разговора. По статистике уже более 47% звонков в сети оператора в Жукове совершаются в LTE.

«Мы расширяем сеть и готовим инфраструктуру к нагрузке, ориентируясь на прогноз потребления трафика с помощью аналитики больших данных. Спрос на высокие скорости в Жукове подтверждает высокая интернет-активность абонентов: с начала 2023 г. пользователи компании скачали в 1,5 раза больше информации, чем за тот же период годом ранее», – отметил директор «Мегафона» в Калуге Антон Павленко.

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