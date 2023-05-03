«Мегафон» усилил сеть для дачников Кузбасса

К началу сезона «Мегафон» модернизировал телеком-инфраструктуру на территории, где расположены порядка 30 коттеджных поселков, СНТ и кооперативов. Садоводы смогут расширить возможности интернет-серфинга и оставаться на связи от посева до сбора урожая.

Работы проводились в «дачном поясе» Кемеровской и Новокузнецкой агломерации – именно здесь сосредоточено больше всего садовых товариществ. Новые базовые станции 4G запущены в ТСЖ «Поселок Новый», в СНТ «Радуга», «Металлург-2», «Малиновая горка», а также в СНТ «Рябинушка» вблизи Междуреченска. Расширение покрытия сети и увеличение скорости интернета связисты также обеспечили для жителей и дачников Верхотомки, Мозжухи, Ашмарино, а в Мазурово и Журавлево модернизировали электроснабжение вышек, усилив стабильность их работы. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Относительная близость к мегаполисам и благоприятная экология загородных поселков с каждым годом увеличивают желание кузбассовцев не только проводить лето, но жить круглый год в своем доме. Этот тренд подтверждает кратное увеличение мобильной активности абонентов. Так, интернет-трафик и голосовые звонки этой зимой в дачных локациях, где есть связь «Мегафона», увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

Самыми «цифровыми» на сегодняшний день являются абоненты из Костенково, Тальжино и Верхотомки. Пользователи, проживающие здесь весь год, генерируют больше всего трафика в сети оператора. Сезонные дачники пока только готовятся к освоению грядок, но уже активно интересуются последними новостями в области садоводства. Трафик на сайты этой тематики в апреле 2023 г. увеличился на 19% по сравнению с мартом 2023 г.

«Мы продолжаем планомерное развитие мобильной инфраструктуры в пригороде. Стабильный доступ в сеть обеспечивает интернет-серфинг на популярных ресурсах и позволяет пользоваться множеством цифровых сервисов, например, для удаленного контроля элементов умного дома. В ближайшие месяцы кузбасские семьи будут все чаще выбираться на свои участки или ездить к друзьям – в этот период они будут в зоне доступа сети даже вдали от городской суеты», – отметил Александр Малов, директор «Мегафона» в Кемеровской области.

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.