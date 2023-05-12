МТС выходит на рынок фиксированной сети в Томской области

МТС объявила о выходе на рынок фиксированной сети в Томской области. Это стало возможно в результате завершения сделки по приобретению активов группы компаний «Зелёная точка», предоставляющих услуги широкополосного доступа в интернет и цифрового телевидения в Томске.

Таким образом, услуги фиксированного интернета под брендом МТС смогут подключить 110 тыс. семей Томска. Абоненты получат расширенный доступ к различным конвергентным сервисам экосистемы МТС – фиксированным и мобильным. Преимущества таких тарифов в том, что абоненты через один объединенный счет на льготных условиях подключатся к целому пакету услуг, объединяющих фиксированную и мобильную связь, онлайн-кинотеатр Kion, сервисы IPTV, а также другие современные цифровые решения для умного дома и развлечений.

«Мы постоянно расширяем возможности нашей экосистемы для томских клиентов. Теперь более 110 тыс. семей получили доступ к выгодному конвергентному тарифу, включающему мобильную связь, интернет и ТВ для дома и другие полезные сервисы, что позволит дополнительно экономить до 40% на услугах связи», — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.