«Мегафон» ускорил 4G в самой южной точке Красноярского края – селе Верхнеусинское

«Мегафон» перевел базовую станцию в небольшом селе Ермаковского района со спутникового канала на наземную инфраструктуру и запустил дополнительные слои LTE. Современные технологии мобильной связи стали еще доступнее жителям многонационального населенного пункта в Усинской межгорной долине. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Верхнеусинское удалено от Красноярска более чем на 700 км, эти территории часто называют «южным форпостом» региона, отсюда начинали свой путь на юг минусинские и енисейские купцы. Самые ближайшие соседи – жители Республики Тыва. До сих пор здесь сохраняют свои корни разные народы – более 15 национальностей живут в окружении уникальной природы и истории. Село является ближайшим к границам заповедника «Саяно-Шушенский».

«Модернизация сети связи – долгожданное событие, новые технологии существенно упростят решение многих бытовых задач сельчан, повысят качество жизни. В общей сложности более тысячи человек смогут в любое время выйти в онлайн и получить необходимые цифровые госуслуги, дистанционно учиться и работать, связаться с близкими в других населенных пунктах по видеосвязи, узнать актуальные новости или выложить собственный уникальный контент. В Верхнеусинске есть все возможности для развития внутреннего туризма и доступ к социальным сетям и современным сервисам поможет повышать интерес к национальным культурам и природным достопримечательностям», – отметил Андрей Ким, директор «Мегафона» в Красноярском крае.

Жители села – активные цифровые пользователи. За последний год мобильный трафик увеличился здесь на 53%. Кроме того, сегодня 73% от всех устройств составляют смартфоны и лишь четверть – кнопочные телефоны. Самые популярные гаджеты для выхода в сеть у абонентов Верхнеусинска – модели Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12, Xiaomi Redmi 9C NFC.

Модернизация телеком-оборудования «Мегафона» ускорила интернет-серфинг на девайсах верхнеусинцев, а также расширила покрытие сети на всей территории села. Также перевод базовой станции со спутникового канала на волоконно-оптический снизит зависимость качества соединения от погодных и атмосферных явлений и повысит стабильность голосовой связи и мобильного интернета.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.