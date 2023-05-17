Мобильный интернет впервые появился в 17 селах и деревнях Удмуртии

В семи населенных пунктах Удмуртии впервые появился доступ к мобильной связи и скоростному интернету. «Мегафон» установил новые базовые станции с поддержкой стандартов 2G и 4G в Алнашском, Глазовском, Завьялоском, Кезском и Кизнерском районах. Проект реализован в партнерстве с министерством цифрового развития Удмуртии. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Современные телеком-услуги стали доступны в общей сложности еще 1500 человек. Теперь жители населенных пунктов Вожой, Кузили, Поломское, Пужмезь, Сева, Синяр-Бодья, и Ягул смогут получать электронные госуслуги, общаться с близкими по видеосвязи, смотреть и выкладывать новости, фото и видео в социальных сетях.

«Мы завершили строительство объектов связи в рамках совместного регионального проекта с Министерством цифрового развития Удмуртии. Работы проведены с четким соблюдением сроков: часть базовых станции была запущена в конце прошлого года, заключительный этап прошел в мае. Впервые свыше 4000 жителей республики из 17 населенных пунктов смогли воспользоваться мобильной связью и 4G-интернетом», - сказал директор «Мегафона» в Удмуртии Александр Соловьев.

Качественное и стабильное покрытие сотовой связи значительно упростит решение бытовых и рабочих задач. Передать показания счетчиков, записаться в поликлинику, оформить больничный лист, получить налоговый вычет – все эти и многие другие вопросы сельчане теперь будут решать с помощью смартфона. Также и работники местных фельдшерско-акушерских пунктов смогут оперативно проконсультировать жителей не только на своем рабочем месте, но и, например, находясь на вызове.

Сельчане активно осваивают новые цифровые возможности. Ежедневный трафик уже сейчас составляет 1200 ГБ, а разговоры длятся более 12 тыс. минут. Самые интернет-активные пользователи живут в населенных пунктах Байситово, Удмуртский Сарамак, Пинязь, Сева и Юнда.

«Строительство вышек мобильной связи, которое было запланированы по проекту “Сельсовет” на этот год, завершено в полном объеме. Базовые станции установлены в 17 населенных пунктах. Среди них, например, село Узи Селтинского района, где сегодня активно идут работы по созданию “Деревни будущего”», – отметил министр цифрового развития Удмуртской Республики Тимур Меджитов.

В рамках соглашения «Мегафон» обеспечил покрытием не менее 95% территории каждого населенного пункта. Для максимального радиуса охвата сети, специалисты оператора установили антенно-мачтовые сооружения и разместили антенны на высоте 15-30 метров. Оператор будет вести постоянную техническую поддержку этих объектов связи.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов, а также развивает объединенную федеральную розничную сеть с Yota. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.