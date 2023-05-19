«Мегафон» предоставил безлимит на сервисы «Яндекса» в роуминге

Теперь абоненты «Мегафона» за границей могут пользоваться сервисами «Яндекса» без ограничений – заказывать такси или еду, арендовать самокат, пользоваться картами или переводчиком, не расходуя при этом пакет интернета в роуминге. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Предложение доступно абонентам на всех тарифах «Мегафона». Безлимит на «Яндекс Go», «Яндекс карты» и «Яндекс переводчик» подключается автоматически при покупке на сайте или в мобильном приложении пакетов роуминга объемом 1 ГБ, 3 ГБ, 10 ГБ, 30 ГБ или при подключении опции «Роуминг, гудбай PLUS».

«В путешествиях особенно важно всегда оставаться на связи, поэтому мы постоянно предлагаем актуальные опции для общения. Мы запустили этот партнерский проект, чтобы клиенты в поездках могли чувствовать себя максимально комфортно – пользовались картами, переводчиком, могли заказать еду и такси в удобном знакомом интерфейсе с гарантией качества и привычным уровнем сервиса», – отметил коммерческий директор «Мегафона» Павел Тулубьев.

При въезде в страну абоненты «Мегафона» будут получать смс-оповещение о том, какие сервисы «Яндекса» доступны в стране пребывания. Посмотреть эту информацию можно и на сайте «Мегафона» в разделе «Роуминг».

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.