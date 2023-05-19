МТС прокачала сеть в предгорье самых высоких вершин Южного Урала

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об усилении LTE-сети в Катав-Ивановске, расположенном в предгорье Ямантау, Иремель и других вершин Южного Урала. Установка дополнительного телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета сразу в нескольких районах города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС усилила покрытие LTE в историческом центре Катав-Ивановска – в районе краеведческого музея, церкви Иоанна Предтечи, дворца культуры, в частном секторе в восточной части города – в районе улиц Ленинградской, Караваева и Восточной, а также в промышленной зоне. Улучшения также произошли в северной части города в районе улиц Подлесной, Куйбышева и Юрюзанской, где скорость мобильного интернета выросла сразу на треть.

Проведенные работы позволят жителям Катав-Ивановска пользоваться привычными онлайн-сервисами, получать государственные услуги дистанционно, делиться фотографиями улова в городском пруду и общаться с родными по видеосвязи. Гости Катав-Ивановска смогут выходить в сеть и знакомиться с историей железноделательного завода, делиться в социальных сетях пейзажами Уральских гор, снятыми с дамбы, и вести стримы из старинных купеческих усадеб.

«Мы расширяем сеть по всему Южному Уралу и уделяем большое внимание населенным пунктам региона, расположенным в горной местности со сложным рельефом. Опираясь на аналитику Big Data МТС, мы видим, что Катав-Ивановск, как и другие города горнозаводской зоны с богатой историей, с каждым годом привлекает все больший интерес путешественников, которые активно используют онлайн-сервисы экосистемы МТС в поездках. Поэтому наша задача заключается в том числе в развитии инфраструктуры, с помощью которой туристы могут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами и делиться впечатлениями от поездки, а местные жители – выходить в сеть и получать необходимые цифровые услуги удаленно, без выезда в столицу региона», – сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.