МТС обеспечила интернетом старейшую здравницу Омской области

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила высокоскоростным интернетом село Красноярка Омского района, на территории которого находится санаторий «Колос». Связь МТС охватывает всю территорию туристического объекта – эко-комплекс, глэмпинг, пляж. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После запуска базовой станции многочисленные туристы региона и почти 5000 местных жителей могут пользоваться скоростного мобильного интернета на скорости до 100 Мбит/сек. Жители Красноярки теперь смогут использовать выход в сеть для общения в мессенджерах и соцсетях, а также для решения различных повседневных вопросов онлайн.

Сетью 4G МТС теперь покрыта и территория санатория «Колос» – старейшей здравницы Омской области, уникального термального и грязелечебного курорта. С помощью МТС гости санатория могут делиться впечатлениями от отдыха и лечения в мессенджерах и соцсетях, смотреть онлайн-кинотеатр KION, читать книжные новинки в сервисе «Строки».

«Тысячи омичей ежегодно приезжают в санаторий «Колос», чтобы отдохнуть и поправить здоровье. Санаторий существует давно и имеет многолетнюю историю, и теперь на его территории доступны современные цифровые сервисы: кроме качественной мобильной связи и быстрого интернета, местные жители и туристы смогут использовать возможности всей экосистемы МТС для работы, учебы и развлечений», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.