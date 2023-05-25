Безопасность 60 тыс. жителей Челябинской области обеспечивает умная платформа «Ростелекома»

Эксперты «Ростелекома» наблюдают рост интереса жителей многоквартирных домов Челябинской области к платформе «Ростелеком ключ», которая обеспечивает безопасность близких и имущества. С помощью умных домофонов и камер видеонаблюдения цифрового сервиса более 60 тыс. южноуральцев могут следить за обстановкой на территории своих жилищных комплексов в онлайн-режиме или в записи.

Цифровая экосистема «Ростелеком ключ» включает продукты и услуги, которые доступны в одном приложении на телефоне: умные домофон и шлагбаум, консьерж-сервис, видеонаблюдение, Wi-Fi во дворе и умные счетчики потребления услуг ЖКХ. Доступность цифровых решений для жителей региона обеспечивает инфраструктура связи «Ростелекома» и технология подключения провайдера «оптика в квартиру». Оптическая линия обеспечивает доступ к интернету на максимальной скорости до 1 Гбит/с независимо от нагрузки на общедомовую сеть.

Директор Челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов сказал: «На Южном Урале мы построили около 15 тыс. километров скоростных оптических линий связи. Этот объем позволяет несколько раз охватить периметр Челябинской области. В связи с общей цифровизацией увеличиваются и потребность жителей в умных решениях для комфорта и безопасности. Видеокамеры и домофоны, подключенные к платформе “Ростелеком ключ”, установлены уже в 154 домах региона. К слову, именно эти устройства с функцией “Видеонаблюдение” пользуются у южноуральцев наибольшим спросом. Они помогают контролировать обстановку в подъезде, лифте и возле дома, чтобы территория жилищного комплекса оставалась чистой, а на детской площадке не было посторонних».

При этом обеспечить безопасность жителям многоквартирных домов помогают и другие сервисы платформы «Ростелеком ключ». Например, «Умный шлагбаум» оснащен видеокамерой, распознающей номера подъезжающих машин, чтобы автоматически пропускать на территорию только благонадежных посетителей.

С сервисами «Ростелеком ключ» жильцы могут вести онлайн-наблюдение и просматривать записи из архива в защищенном облаке провайдера через мобильное приложение. Инфракрасная подсветка, которой оснащены видеокамеры, обеспечивает четкость картинки даже в ночное время. Кроме того, умный домофон позволяет говорить с визитерами и открывать двери удаленно.