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Телеком Мобильная связь
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На цифровой карте Новосибирской области «засветятся» 17 малочисленных и удаленных сел

Около 6000 жителей области впервые получат доступ к стабильной мобильной связи и 4G-интернету. Базовые станции сотовой связи в 17 небольших поселениях установит «Мегафон» при поддержке Правительства Новосибирской области. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

В каждом из населенных пунктов в этом году появится мобильный интернет на скорости до 30 Мбит/с – достаточной, чтобы комфортно пользоваться любыми современными цифровыми сервисами. Наравне с горожанами сельчане смогут следить за трендами в соцсетях, общаться с близкими в мессенджерах, оперативно читать новости, дистанционно работать и учиться, получать госуслуги в электронном формате. Развитие телеком-инфраструктуры даст новые возможности местным предприятиям, социальным учреждениям, сфере торговли.

В поселениях, расположенных в 13 районах Новосибирской области, живет от 200 до 500 человек. Из-за небольшой численности населения, географических особенностей или удаленности, развитие сотовой связи здесь было затруднено. Поставить села на «цифровые рельсы» поможет проект по обеспечению сотовой связью малых населенных пунктов, реализуемый в рамках госпрограммы «Цифровая трансформация Новосибирской области».

«Стабильная сотовая связь и быстрый интернет уже давно стали базовыми потребностями граждан наряду, например, с транспортной доступностью, чистой питьевой водой, теплом в домах. Развитие, возрождение сел невозможно без должной цифровой инфраструктуры, поэтому Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым поставлена задача по повышению качества жизни, уровня цифровизации в отдаленных районах. В рамках регионального проекта «Цифровая трансформация Новосибирской области» мы продолжаем ускоренными темпами развивать телеком-инфраструктуру в малых населенных пунктах. До конца 2023 г. сотовая связь появится в 23 селах и деревнях, в 17 из них установкой базовых станций занимается наш давний и надежный партнер – компания «Мегафон», – сказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Самое малочисленное село, которое совсем скоро выйдет в сеть – Юрки Чановского района, в нем живут всего 250 человек. Одно из самых крупных – Локтенок Краснозерского района, здесь качественной мобильной сети ждут около 480 жителей. Ближе всех, в пределах 100 км от областного центра, расположены поселок Горный Мошковского района и село Ключевая Венгеровского района. Самые отдаленные – Барабо-Юдино Чистоозерного района и Никулино Татарского район, из них до Новосибирска добираться более 500 километров.

В этих и еще в 11 населенных пунктах «Мегафон» построит новые базовые станции, работающие сразу в двух стандартах – 2G и 4G. Для каждого села инженеры оператора готовят индивидуальный проект, учитывающий ландшафт и особенности застройки, чтобы охватить максимальную территорию качественной связью. Частотный диапазон, в котором будет работать телеком-оборудование, отличается повышенной дальностью распространения и хорошо работает внутри помещений, что также поможет обеспечить наиболее широкое покрытие.

«Мы стремимся к тому, чтобы у всех наших абонентов, независимо от того, где они живут – в крупном городе или маленькой деревне, были равные цифровые возможности, – сказал директор «Мегафона» в Новосибирской области Денис Трофимчук. – «Мегафон» не только впервые построит в 17 селах области современную телеком-инфраструктуру, но также будет вести постоянную техническую поддержку этих базовых станций, чтобы жители могли с комфортом пользоваться всеми их возможностями даже при высокой нагрузке на сеть».

Список населенных пунктов Новосибирской области, где МегаФон впервые запустит сотовую связь: Юрки Чановского района; Баган Доволенского района; Воскресенка Баганского района; Пушкарево Ордынского района; Большеречка Болотнинскогорайона; Старый Тартас Венгеровского района; Витинск Северного района; Горный Мошковского района; Ключевая Венгеровского района; Барабо-Юдино Чистоозерного района; Каменная Гора Тогучинского района; Борисоглебка Убинского района; Гербаево Краснозерского района; Новопреображенка Чановского района; Устюжанино Ордынского района; Никулино Татарского района; Локтенок Краснозерского района.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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